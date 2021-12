Leipzig

Das Amtsgericht Leipzig hat acht ehemalige Firmen-Chefs aus dem Leipziger Konzern Unister wegen Insolvenzstraftaten zu Geldstrafen verurteilt. Das teilte die Leipziger Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Betroffenen müssen zwischen 7200 und 100.000 Euro zahlen. Zwei von ihnen wurden allerdings nur verwarnt und müssen die ihnen angedrohte Geldstrafe vorerst nicht zahlen. Grund hierfür sind laut Staatsanwaltschaft besondere Umstände im Einzelfall, wegen derer eine Verurteilung zur Zahlung nicht geboten gewesen sei. Sollten die Betroffenen in einem Jahr Bewährungszeit etwa straffällig werden, so müssten sie die Strafe zahlen.

Absturzstelle: Thomas Wagner und ein weiterer Unister-Firmengründer starben bei dem Unglück in Slowenien. Quelle: Igor Kupljenik

Das Leipziger Unternehmen Unister, das im Internet vor allem Portale für Reise- und Flugbuchungen betrieben hatte, galt lange als ein Star der Branche. Im Juli 2016 stürzen zwei der Firmengründer, darunter Konzernchef Thomas Wagner, mit einem Kleinflugzeug über den slowenischen Alpen ab. Sie waren auf dem Rückweg aus Italien, wo sie sich unter zwielichtigen Umständen Geld für ihr in Not geratenes Unternehmen leihen wollten.

Nur eine Woche nach dem Absturz war die Eröffnung des Insolvenzverfahrens für Unister für die Muttergesellschaft beantragt worden. Das zog die Insolvenzen der Tochterfirmen nach sich. Es stellte sich der Staatsanwaltschaft Leipzig zufolge heraus, dass die wirtschaftliche Krise im Konzern schon lange zuvor eingetreten war. Sie ermittelte daher und leitete Verfahren gegen Unister-Geschäftsführer ein. Dabei ging es vor allem um Insolvenzverschleppung, aber auch um die Verletzung der Buchhaltungspflichten und die Veruntreuung von Lohnzahlungen.

Insgesamt Verfahren gegen 19 Manager abgeschlossen

Auch alle anderen Verfahren gegen die insgesamt 19 ehemaligen Geschäftsführer von 26 Gesellschaften des Konzerns sind nun abgeschlossen. Um welche Tochtergesellschaften es sich handelte, wollte die Staatsanwaltschaft nicht sagen. Gegen drei der Ex-Manager stellte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein. Acht weiteren Ex-Chefs wurden nicht angeklagt – unter der Auflage, dass sie Geld an gemeinnützige Einrichtungen zahlen. Die Manager mussten zwischen 1000 und 22.000 Euro zahlen. Alle haben das bereits getan, das Verfahren gegen sie wurde daraufhin eingestellt.

Unabhängig von den Insolvenzstraftaten mussten sich bereits zwei ehemalige Unister-Manager vor dem Leipziger Landgericht verantworten. Ihnen war gewerbsmäßiger Betrug wegen des sogenannten illegalen Runterbuchens von Flugtickets vorgeworfen worden. Die Männer wurden zu Bewährungs- und Geldstrafen verurteilt.

Von LVZ