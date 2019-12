Achtung Baustelle – hier wird es in Leipzig eng in den nächsten Tagen

Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen:

Holzhäuser Straße zwischen Sonnenwinkel und Nußbaumallee: Komplett gesperrt ist dieser Bereich von Montag bis zum 7. Dezember. Dort werden Trink- und Hauswasseranschlüsse erneuert. Eine Umleitung führt in beide Richtungen über Mölkauer, Sommerfelder und Zuckelhäuser Straße.

Permoserstraße zwischen Schongauer Straße und Heiterblickallee: Vom 4. bis zum 23. Dezember werden in diesem Abschnitt die stadteinwärtigen Spuren gekappt. Der Verkehr wird über Paunsdorfer Allee/Heiterblickallee umgeleitet. Die Zufahrt bis Schongauer Straße (Zufahrt Einkaufszentrum) ist frei.

Permoserstraße am Knoten Leonhard-Frank-Straße: Weil Abwasser-Schachtgehäuse gewechselt werden müssen, gibt es am 7. und 8. Dezember Fahrspurreduzierungen. Der Verkehr wird mit Gelbmarkierungen und einer temporären Signalisierung an der Baustelle vorbeigeführt.

Zweinaundorfer Straße/Am Güterring: Autofahrer sollten von Montag bis zum 20. Dezember eine halbseitige Einschränkung auf der Zweinaundorfer Straße einplanen. Dort ist aber Wechselverkehr mit einer Ampel möglich.

Georg-Schwarz-Straße auf Höhe Hausnummer 124: Weil an einem Gas-Hausanschlusses gearbeitet wird, muss vom 2. bis zum 13. Dezember der Gehweg gesperrt werden.

Torgauer Straße zwischen Portitzer Straße und Knoten Permoserstraße/Adenauerallee: Vom 2. bis zum 9. Dezember wird die stadtauswärtige Geradeausspur in der Zeit von 23 bis 4 Uhr eingekürzt.

Rödelstraße in stadtauswärtiger Richtung: In der kommenden Woche sind von Montag bis Freitag sind zwischen 8 und 15 Uhr wegen Kabelschachtarbeiten weniger Fahrspuren verfügbar.

www.leipzig.de/verkehrsinformationssystem

Von Andreas Tappert