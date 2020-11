Advent mit der Familie – Alternative Tipps für die Vorweihnachtszeit

Leipzig

Man merkt erst, was man hat, wenn es weg ist – vielleicht ist das ja die große Lehre aus diesen Tagen. Denn auch im Dezember macht die Covid-19-Pandemie Maßnahmen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens erforderlich – und damit einen dicken Strich durch die typischen Adventsveranstaltungen in Leipzig. Kein Weihnachtsmarkt, kein Weihnachtsmärchen, keine Wichtelwerkstatt. Was man jetzt trotzdem mit den Kindern unternehmen kann, um in weihnachtliche Stimmung zu kommen:

Besuch im Märchenland

Weihnachtszauber für die Kleinsten gibt es auch in diesem Jahr, denn das coronakonforme Märchenland vor der Oper auf dem Augustusplatz ist im Advent für kleine und große Besucher geöffnet. Die altbekannten und neuen Märchenfiguren werden seit 42 Jahren von der Märchenfee Elke Henschel in liebevoller Handarbeit hergestellt – und das wissen Generationen von Leipziger Kindern jedes Jahr aufs Neue zu schätzen.

Anzeige

Lichterglanz in der lnnenstadt

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt... oder ganz viele. Der Bummel durch die weihnachtlich geschmückte Innenstadt lohnt sich kurz vor Sandmännchen besonders – wenn es schon ein bisschen dunkel ist und die City im Lichterglanz erstrahlt. Da gibt es eine Menge zu entdecken: im Hauptbahnhof, in den Höfen am Brühl, auf dem Markt, in Specks Hof und der Mädler-Passage, im Petersbogen oder bei Galeria Karstadt Kaufhof. Überall in der City ist trotz allem eine Weihnachts-Atmosphäre zu spüren. Wichtig nur: Mund-Nasen-Schutz beim City-Bummel nicht vergessen!

Weihnachtsstimmung in der Mädler-Passage. Quelle: Christian Schroeder/adobe.stock.com

Weihnachtsmarkt zum Mitnehmen

Wenn die Familie ohnehin schon in der Innenstadt ist, kann sie sich direkt ein bisschen Weihnachtsmarkt-Feeling mit nach Hause nehmen. Zahlreiche Leipziger Gastronomen satteln aufgrund des aktuellen Verzehrverbots um auf „to go“ und bieten Kräppelchen, Waffeln und Glühwein zum Mitnehmen an – vor allem in der City, in der jetzt eigentlich Weihnachtsmarkt wäre. Wo genau es weihnachtliche Köstlichkeiten gibt, lesen Sie hier.

Adventskalender der LVZ

Was im Advent natürlich auf keinen Fall fehlen darf, ist das Türchenöffnen! Am Kalender! Wir haben da was: Wie in den vergangenen Jahren öffnet die LVZ unter www.lvz.de/adventskalender jeden Tag ein Türchen mit schönen Überraschungen.

Wer noch keinen Adventskalender, aber 24 Klopapierrollen zu Hause hat, kann nach dieser Bastelanleitung mit den Kindern zusammen noch ganz schnell einen Adventskalender in Tannenform basteln – zum Selberbefüllen.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach

Tanzen und Theater

In diesem Advent bleiben die Theater der Stadt geschlossen und die Weihnachtsmärchen – sonst ein absolutes Muss – müssen leider ausfallen. Das ist nicht nur traurig für die Kinder, sondern auch für die Künstler und Theatermacher. Einige bieten aber digitale Angebote für die Zeit der Kontakteinschränkungen. Beim Theater der Jungen Welt gibt es jetzt zum Beispiel einen digitalen Spielplan mit Streaming-Events. Darin findet sich auch ein Online-Tanztutorial zum Stück „Schule des Wetters: Schnee“. Tanzen im Schnee? Klingt nach großem Vergnügen fürs heimische Kinderzimmer!

Noch besser: Zum Dank für die Ablenkung vom Alltag einfach mal den Theatern der Stadt ein bisschen spenden. Gutes tun macht ja auch weihnachtliche Gefühle.

Selbst gemachte Weihnachts-Rallye

Auch wenn es klirrend kalt wird – frische Luft ist gesund. Und hier kann man auch mal die Großeltern treffen. Um den Sonntagsspaziergang im Advent für Kinder besonders spannend zu machen, bietet sich eine selbst gemachte Weihnachts-Rallye an. An einer Station wird vielleicht ein Weihnachtslied gesungen, an einer anderen ein Weihnachtsgedicht aufgesagt, verschiedene Aufgaben und Rätsel können gelöst werden – und vielleicht wartet am Ende ein kleines Geschenk als Belohnung? Vorbereiten kann man eine solche Rallye nach Vorbild einer klassischen Schnitzeljagd oder Schatzsuche. Anregungen gibt es zum Beispiel auf Schnitzeljagd-Ideen.

Von Juliane Groh