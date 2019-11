Alle Jahre wieder: Parkhäuser in Leipziger Innenstadt erhöhen Preise

Leipzig

Um 40 Cent hat die Tiefgarage unter dem Petersbogen den Preis für die Parkstunde erhöht: von 2,10 Euro Anfang November auf 2,50 Euro zum Start des Weihnachtsmarkts. Damit gehören die Stellplätze unter dem Petersbogen aktuell zu den teuersten in der Innenstadt.

Ebenfalls angezogen haben die Preise in den Parkhäusern in der Marktgalerie und unter dem Augustusplatz. Hier sprang der Stundenpreis jeweils von zwei Euro auf 2,20 Euro.

Nicht alle Parkhausbetreiber drehen an der Preisspirale

Stabil geblieben sind die Preise in den Parkhäusern Höfe am Brühl, den beiden Parkhäusern östlich und westlich des Hauptbahnhofs und im Parkhaus unter dem ehemaligen Karstadthaus am Neumarkt. Letzteres gehört mit 2,50 Euro pro Stunde allerdings ohnehin zu den Spitzenreitern.

Für preisbewusste Parker lohnt sich ein Blick in Richtung Hauptbahnhof. In dem Parkhaus auf der Westseite des Bahnhofs beginnt das Parken bei 50 Cent für die erste Stunde. Die zweite Stunde ist mit 1,20 Euro zwar bereits doppelt so teuer. Mehr als fünf Euro pro Tag zahlt hier aber niemand. Demgegenüber schlagen etwa die Tagestickets in der Marktgalerie, am Augustusplatz und im Petersbogen mit 15 Euro zu Buche.

ADAC : Leipzig bei Parkgebühren Spitzenreiter

Helmut Büschke, Verkehrsvorstand beim ADAC Sachsen, sieht die Entwicklung kritisch: „Wir sind im Durchschnitt mit über zwei Euro für die Parkstunde eh schon Spitzenreiter. Vielleicht will man die Gebühren so weit erhöhen, dass die Parkhäuser bald leer sind.“

Wem das alles zu teuer oder zu stressig ist und wer nur zum Weihnachtsmarkt will, kann überlegen, das Auto stehen zu lassen. „80 Prozent der Weihnachtsmarktbesucher kommen mit Bus, Bahn, Rad oder zu Fuß. Wenn alle anderen Wegziele so eine Verteilung hätten, wären wir eigentlich schon am Ziel“, sagt Tino Supplies, Fachbereichsleiter für nachhaltige Mobilität und Stadtentwicklung bei den Ökolöwen.

Von bas