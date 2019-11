Leipzig

Staus in der Jahnalleehaben die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) dazu veranlasst, weitere Änderungen im Netzplan vorzunehmen. Von Montag, dem 11. November, bis voraussichtlich Monatsende werde der Schienenersatzverkehr der Linien 8 und 15 in Richtung Grünau-Nord beziehungsweise Miltitz nur noch ab der Haltstelle Angerbrücke, Straßenbahnhof verkehren, teilte das Unternehmen mit. Bisher erfolgte der Umstieg entweder an der Haltestelle Am Sportforum oder an der Angerbrücke.

Für die Fahrgäste bedeutet das, dass sie nun nur noch diese eine Möglichkeit für den Umstieg haben und einen kurzen Fußweg zwischen der Ankunftsstelle der Straßenbahnen und der wenige Meter weiter westlich gelegenen Originalhaltestelle Angerbrücke zurücklegen müssen. Weitere Veränderungen im Schienenersatzverkehr gibt es nicht.

Für die Stausituation auf der Jahnallee ist derweil Entspannung in Aussicht: Die Marschnerstraße ist laut jüngster Baustelleninformation der Stadt diesen Samstag freigegeben worden. Zuvor waren die dortigen Bauarbeiten aufgrund zusätzlicher Arbeiten verlängert worden.

Von CN