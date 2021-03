Ärztealltag im Leipziger Osten: „Eher nicht schickimicki“

Leipzig

Der Leipziger Osten und dort speziell die Eisenbahnstraße, haben ja so ihren Ruf weg. Zumal bei den Medien. Von den „kriminellsten 1,4 Kilometern der Republik“ schrieb da etwa schon der „Focus“ mit gepflegter Schnappatmung. Was gut passt zur Floskel von der „gefährlichsten Straße Deutschlands“, die immer wieder mal im Mund geführt wird, wenn es um die Magistrale in Leipzigs Osten geht.

Dr. Dagmar Wagner-Kühnen und ihr Mann Dr. Harald Wagner kennen die schon seit den Zeiten, als sie noch Ernst-Thälmann-Straße hieß. Und kriminell hier vor allem erst einmal die desaströse Bausubstanz der Wohnhäuser war. Das ist heute natürlich weitgehend, wenn auch noch nicht komplett anders. So ziemlich am Anfang der Eisenbahnstraße betreiben die beiden jedenfalls gemeinsam ihre Praxis. Sie als Zahnärztin, er als Augenarzt. Und um es gleich an dieser Stelle zu sagen: Veranlassung zur Schnappatmung sehen die beiden mit Blick auf die Eisenbahnstraße nicht.

Eine Frage des Naturells

Was sicherlich auch eine Naturellfrage ist. Und eine der Erfahrungen, der persönlichen wie beruflichen, die eben gerade auch dann etwas robuster ausfallen mögen, wenn man seiner Arbeit an einem exponierten sozialen Brennpunkt nachgeht. Was die Eisenbahnstraße ja dann wiederum unbenommen ist.

Augen und Zähne: Das Haus mit der gemeinsamen Praxis in der Eisenbahnstraße 27 in Leipzig. Quelle: Kempner

Und schon immer war, wenn auch unter anderen Prämissen: „Ich kenne Straße und Viertel schon fast mein ganzes Leben lang.“, erzählt Dagmar Wagner-Kühnen, „Mein Vater Dr. Heinrich Kühnen war ja auch Zahnarzt und hatte seit 1961 seine Praxis in der damaligen Ernst-Thälmann-Straße, in der Hausnummer 79. Das war eine Privatpraxis, die er bis 1986, ein Jahr vor seinem Tod, betrieben hat. Ich habe die dann 1988 übernommen.“

Toiletten auf halber Treppe

Das Jahr dazwischen erinnert Wagner-Kühnen als eines emotionaler Berg- und Talfahrten: „1987 starb mein Vater und ich bekam mein erstes Kind. Ich sehe mich noch, wie ich hochschwanger Fußbodenbelag in der Praxis verlege. Die lag im ersten Stock, zwischen zwei Wohnungen, in denen zwei Witwen lebten, die sich gemeinsam eine der beiden Außentoiletten auf halber Treppe teilten. Die andere Toilette war für mich, das Personal und die Patienten.“ Heute undenkbar, damals Normalität.

1994 eröffnete die Gemeinschaftspraxis. Nicht an der alten Adresse (das Haus geriet in einen schlicht zu desolatem Zustand), aber immer noch in der Eisenbahnstraße. Und natürlich stellt sich die Frage: Warum blieb man gerade hier, am „sozialen Brennpunkt“?

Kaffee für den Staatsanwalt?

„Nun“, antwortet Harald Wagner mit der ihm eigenen Lakonie, „weil es hier erstens nicht so schlimm ist, wie oft geglaubt wird. Und weil es hier zweitens eben Bedarf an Ärzten gab. Und gibt.“

So weit, so einfach. Aber ist da vielleicht nicht doch auch noch etwas anderes, was einen hier hält?

Cellina Lehmann ist 28, stammt aus Göttingen und arbeitet seit 2016 als zahnmedizinische Fachangestellte bei Wagner-Kühnen: „Das ist hier ja meine zweite Praxis, in der ich angestellt bin. Meine erste war in Göttingen und die war eher Schickimicki. Da musste man dann auch schon mal dem Herrn Staatsanwalt einen Kaffee machen.“

Harald Wagner lacht: „Ja, Staatsanwälte sind eher nicht unsere Hauptklientel.“ Aber dafür ist es hier, so Lehmann weiter, „so schön querbeet. Das heißt, neben der alten Stammkundschaft ist es hier sehr studentisch und sehr multikulturell. Das ist auf jeden Fall unterhaltsamer als Schickimicki.“

Zahnschmerz mit Großfamilie

Und liefert natürlich immer wieder auch einiges an Anekdoten. Ob des Anteils an nichtdeutschen Muttersprachlern unter den Patientinnen und Patienten braucht es da etwa für manche Zahnbehandlung auch mal die Google-Übersetzungs-Hilfe. Und gelegentlich strömt mit dem Zahnschmerzgeplagten auch gleich mal dessen komplette Großfamilie als moralische Unterstützung mit in den Behandlungsraum.

„Zur Fertigung eines Zahnpräparates“, erzählt Cellina Lehman, „musste ich einmal den Behandlungsraum verlassen. Die muslimische Patientin hat die Zeit für sich genutzt. Bei meiner Rückkehr fand ich sie auf dem Boden kniend und betend.“

Ja, das ist etwas anderes als Kaffee schlürfende Staatsanwälte. Bleibt die Frage, wie geht man damit um?

Harald Wagner: „Wie immer: Höflich und geduldig.“ Und das gilt für alle Patienten. Gerade auch für die vielen Alten, die zum Teil schon ihr halbes Leben bei ihm in Behandlung sind: „Und dann werde ich von denen plötzlich gefragt, wie denn so die Zahnärztin da vorne sei. Das beantworte ich je nach Laune.“

Sprachbarrieren echtes Problem

Wagner-Kühnen lacht: „Bei mir wiederum saß mal eine Patientin auf dem Stuhl und redete ständig über ihre Augen. Die habe ich dann natürlich zu meinem Mann geschickt.“

Nach „gefährlichster Straße Deutschlands“ klingt das alles weniger. Was, um es zu wiederholen, die Probleme nicht leugnet. Bezüglich der Patienten mit Migrationshintergrund ist das vor allem die Sprachbarriere. Das bleibe, so amüsant Anekdoten über Google-Übersetzungen im Sprechzimmer auch mal sein mögen, ein echtes Problem, sagen die Ärzte.

Andere Normalität

Wie auch die Drogen. Von Begegnungen mit Dealern wie Süchtigen können alle im Praxisteam was erzählen: „Was die Drogen angeht“, macht Harald Wagner klar, „ist das eine gefährliche rote Linie. Dagegen muss man rigoros vorgehen.“ Und doch ist das Team überzeugt, dass das Viertel mitnichten so schlimm ist, wie es oft dargestellt wird.

Die Normalität hier ist nun mal eine andere, als in bürgerlicheren Gegenden. Das war sie immer, betont Wagner und verweist auf die Historie des Leipziger Ostens als Arbeiterviertel. Ein Viertel, in dem soziale Konflikte schon aus Tradition ungeschminkter, direkter, harscher zu Tage treten. Und in dem man, das zeigt sich im Praxisteam Wagner-Kühnen recht gut, immer schon gut Pragmatismus und Gelassenheit lernen konnte.

Von Steffen Georgi