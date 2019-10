Ärztemangel im Haftkrankenhaus Leipzig

Leipzig

Im Haftkrankenhaus Leipzig, das sich auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt (JVA) im Stadtteil Meusdorf befindet, besteht Ärztemangel. Die Klinik, die über eine Kapazität von 70 Patientenbetten verfügt, hat derzeit vier festangestellte Ärzte (Stand: 1. Oktober). Drei weitere Mediziner hätten zuletzt die Beschäftigung „von sich aus“ beendet, so das sächsische Justizministerium. Die medizinische Versorgung der Häftlinge sei dennoch „zu jeder Zeit gewährleistet“.

„Die Gewinnung von Ärzten gestaltet sich auch im Justizvollzug schwierig“, sagt Jörg Herold, Sprecher des Ministeriums. Ein Arzt hatte gekündigt, zwei seiner Kollegen lösten ihre Verträge auf. „Gründe dafür waren der erforderliche Wechsel zum Abschluss der Facharztausbildung, die Rückkehr in das Heimatland und die Annahme einer besser bezahlten Stelle“, berichtet Herold.

Keine Probleme bei Pflegedienst

„Daher wurden Stellen zusätzlich im Deutschen Ärzteblatt beziehungsweise auf online-Jobbörsen ausgeschrieben. Sofern diese Maßnahmen nicht dazu führen, dass sich Ärzte bewerben, ist nach weiteren Möglichkeiten zu suchen“, heißt es. Auf die Ausschreibung von Stellen im Pflegedienst hingegen seien bisher ausreichend Bewerbungen eingegangen.

Die Belegung des Haftkrankenhauses schwankt: Aktuell würden 13 Patienten in der psychiatrischen und 19 Patienten in der somatischen Abteilung behandelt (Stand: 11. Oktober). Drei Wochen zuvor gab es lediglich sieben Patienten in der psychiatrischen und 16 Patienten in der somatischen Abteilung.

Versorgung in öffentlichen Häusern

Könne ein Gefangener nicht stationär im Haftkrankenhaus aufgenommen werden, sei entweder die konkret benötigte medizinische Versorgung nicht Bestandteil des dortigen Leistungskatalogs oder aber es stünden keine belegbaren Betten zur Verfügung, teilte das Ministerium mit. Bei der dann erforderlichen Behandlung in einem öffentlichen Krankenhaus werde ein Häftling „grundsätzlich gefesselt und durch Bedienstete des Justizvollzugs bewacht“.

Das Leipziger ist das einzige Haftkrankenhaus in Sachsen. Es ist zuständig für den Freistaat, nimmt aber auch Insassen aus Mitteldeutschland auf. Gegen Vergütung würden bis zu zwölf sogenannte „Belegbetten” für Gefangene aus dem Justizvollzug von Thüringen und Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellt.

Neue Klinik im Sommer 2020 fertig

Wie berichtet, entsteht momentan auf dem Leipziger JVA-Areal eine neue Klinik, die über 80 Betten (und damit zehn mehr als jetzt) verfügen wird. 50 Plätze davon sind in der psychiatrischen Abteilung vorgesehen. Der Mehrgeschosser soll im Sommer 2020 fertiggestellt sein.

„Derzeit wird davon ausgegangen, dass das neue Haftkrankenhaus mit dem verfügbaren Personal betrieben werden kann“, heißt es aus dem Ministerium. Ob gegebenenfalls eine Aufstockung erfolge, sei noch nicht abschließend geklärt. Und auch hinsichtlich einer weiteren Nutzung der alten Krankenhausgebäude sei noch keine Entscheidung getroffen worden.

Von Sabine Kreuz