Ärztevereinschef: „Leipzig braucht Medizin-Cluster“

Leipzig

Professor Edgar Strauch, Vorsitzender des „Fördervereins Medizin Region Leipzig“, fordert für Stadt und Region die forcierte Weiterentwicklung eines Gesundheitswirtschaft-Clusters. Das erklärte Strauch im Anschluss an den ersten offiziellen Empfang des Vereins nach zwei Jahren Pandemiepause. Der Gesundheitssektor werde zu oft nur als Kostenfaktor betrachtet, dessen wirtschaftliche Bedeutung kaum gewürdigt. Der Vereinschef verweist auf bundesweit 5,6 Millionen Beschäftigte – in Praxen, Kliniken und Reha-Einrichtungen, in der Orthopädietechnik und Logistik, bei Kostenträgern und in der Herstellung. Medizinische Produktion müsse verstärkt in der Region Leipzig angesiedelt werden, indem Ansätze aus Hochschulen und Laboren mehr in die praktische Anwendung überführt werden, so Strauch.

Zum Empfang des Ärztevereins waren rund 230 Gäste aus Medizin, Pharmazie und Gesundheitswirtschaft ins Haus Auensee gekommen – mit 3-G-Regelung und Hygienekonzept. Gewürdigt wurde dabei die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeheimen und Impfzentren. Aus Vereinsmitteln und Spenden während der Veranstaltung wurden 2222 Euro ans Kinderheim Machern überreicht. Nächstes Jahr wollen Strauch und Vereinsvize Professor Jörg Hammer die Veranstaltung ausbauen. Auch Medizin lebe vom direkten Austausch, sagte Strauch. Wissenschaftsminister und Schirmherr Sebastian Gemkow (CDU) hob die Bedeutung des Vereins als Plattform der Gesundheitswirtschaft hervor.

Von bm