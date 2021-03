Leipzig

Frauen könnten die Verliererinnen der Corona-Pandemie werden. Einen entsprechenden Bericht legte am Freitag die EU-Kommission vor. Darin heißt es: „In Europa und darüber hinaus hat die Pandemie die bestehenden Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern in fast allen Lebensbereichen verschärft und hart erkämpfte Fortschritte der vergangenen Jahre wieder zunichte gemacht“. Die Pandemie treffe Frauen am Arbeitsmarkt stärker als Männer – die Arbeitslosigkeit bei Frauen sei zwischen April und September 2020 von 6,9 auf 7,9 Prozent angewachsen, bei Männern von 6,5 auf 7,1 Prozent. Auch seien es eher Frauen, die während der Pandemie ihre Arbeitszeit reduzieren, um sich um die Kinder zu kümmern, so die Kommission.

Frauen in der Corona-Pandemie: Tschüss, Gleichberechtigung!

Gleichzeitig sind es vor allem Frauen, die in der Krise das System am Laufen halten. Ob im Verkauf, Erziehungs- und Sozialwesen. In fast allen sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten mehr Frauen als Männer. Laut des Statistischen Landesamtes Sachsens waren allein im Freistaat bei der letzten Erhebung im Dezember 2017 fast 85 Prozent der Pflegekräfte Frauen.

„Frauen in der Krise, das sind die Superheldinnen“, sagte die Vizevorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Nadine Schön, kürzlich im Bundestag. Fragt man diese Heldinnen allerdings persönlich, zeigt sich schnell: Kaum eine der Frau, die diesen Titel verdient hätte, sieht sich als Heldin. Anlässlich des Frauentags stellt die LVZ sechs Leipziger Heldinnen vor, die eigentlich gar keine sein wollen.

OP-Schwester Bettina Schöbel:“Jetzt ziehst du einfach mal die Handschuhe aus und streichelst seine Hand“

Fernfahrerin Claudia Blumstengel: „Jeder Kunde bekommt ein Lächeln“

Tafel-Mitarbeiterin Antje Schmidt: „Gerade jetzt müssen wir für die Leute doch da sein“

Supermarkt-Filialleiterin Jacqueline Rosenau: „Viele hatten im Lockdown nur noch uns“

Ärztin Susanne Knoll: „Ich mache doch nur meine Arbeit“

Kita-Erzieherin Anne-Christin Rölle: „Die Kinder wollen über den Tod sprechen“

Von jmg/RND