Äthiopier Shemsu Sultan aus Leipzig: „Wäre ich gegangen, hätten andere gewonnen“

Trebsen/Leipzig

Schwarz? Farbig? Schokoladenbraun? „Wie Sie möchten. Für mich ist nicht wichtig, wie man es sagt. Entscheidend ist, wie man es meint.“ Am liebsten wäre es ihm, wenn seine Hautfarbe irgendwann gar kein Thema mehr wäre, sagt der 53-Jährige: „Ich möchte der Frage aber nicht ausweichen. Ich bin dunkelhäutig. Das ist 100 Prozent wertfrei.“

Auch wenn ihn seine Freunde den „Sultan von Schloss Trebsen“ nennen – er ist der bescheidenste Mensch unter der Sonne: „Tut mir leid, ich heiße eben so“, lacht Shemsu Sultan und prüft den Sitz seiner orientalischen Kopfbedeckung. Keine Schlossführung ohne Fez. Wenn schon Sultan, dann richtig. Der aus Äthiopien stammende Spaßmacher ist Restaurantleiter auf Schloss Trebsen.

Rassismus habe er bereits am eigenen Leibe erfahren müssen, sagt Shemsu Sultan. Noch zu DDR-Zeiten wurden er und seine Landsleute am Rande des Sportfestes von Jugendlichen überfallen. „Schlimm waren die Neunzigerjahre. Da bin ich in Straßenbahn oder Disco nicht selten angepöbelt worden: Rufe wie Neger oder ,Ausländer raus’ musste ich mir des öfteren anhören.“

Der alltägliche Rassismus

Die Zelte abbrechen und wieder nach Äthiopien gehen – nicht nur einmal stellte er sich damals die Frage. „Aber ich wollte bleiben. Wenn ich gegangen wäre, hätten die anderen gewonnen.“ Er blieb und bereute es nie. Dabei spüre er seit neuestem, dass der Ton wieder rauer werde. Letztens war er für einen Kunden in der Warteschlange beim Bäcker nur Luft. „Er stellte sich einfach vor mich.“

Bieten lasse er sich das nicht, betont Shemsu Sultan. „Vor allem, weil mein Sohn dabei war, schien es mir wichtig, Courage zu zeigen.“ Waren es früher junge Leute, die provozierten, sei es heutzutage die ältere Dame, die ihm in der Straßenbahn zu verstehen gäbe, dass er nicht dazugehöre. Grundlos sei er auch schon im Warteraum des Flughafens kontrolliert worden.

Für Gleichbehandlung und gegen Vorurteile

Aber das seien die Ausnahmen: Das Gute überwiege. „Ich habe das Privileg, im Schloss arbeiten zu dürfen. Ich weiß, ein Flüchtling wird das so schnell nicht von sich behaupten können.“ Entsprechend schwieriger sei dessen Ausgangslage. „Wer mich kennen gelernt hat und sagt, ich sei ein Arsch – bitte schön, damit kann ich leben. Werde ich aber beleidigt, nur weil ich dunkelhäutig bin, finde ich das – Entschuldigung – zum Kotzen.“

Er arbeite jeden Tag hart und zahle immer pünktlich seine Steuern, betont Shemsu Sultan. Er wolle behandelt werden, wie jeder andere auch. Nicht besser, aber auch nicht schlechter. „Man soll mich bestrafen, wenn ich ein Dieb wäre. Das heißt aber nicht, dass man mich im Einkaufszentrum nur wegen meiner Hautfarbe als solcher verdächtigen darf.“

Shemsu Sultan (53) stammt aus Äthiopien und ist seit 2012 der Restaurantleiter in Trebsen. Quelle: Haig Latchinian

Zum Studium in die DDR geschickt

Shemsu Sultan war noch im Reich des Haile Selassie, Afrikas letztem König, zur Welt gekommen. Als zweitältestes von insgesamt neun Geschwistern machte er in dem damals bettelarmen Land mit 18 sein Abitur. Weil er einer der besten Schüler in der Hauptstadt Addis Abeba war, wurde er zum Studium in die DDR geschickt.

Zu der Zeit war in seiner Heimat der Kaiser längst gestürzt und führte inzwischen Mengistu Haile Mariam das Regiment. Mit eiserner Hand und unterstützt von der Sowjetunion sowie deren Bruderländern wollte der Diktator in Äthiopien den Sozialismus aufbauen. Shemsu Sultan sollte dabei helfen und Arzt werden. An der Karl-Marx-Universität paukte er Medizin.

Von der Pauschalkraft zum Restaurantleiter

„Als die Wende kam, war damit Schluss“, sagt der Sultan. „Ich wollte nie Arzt werden. Ich träumte davon, für Menschen da zu sein, ja – aber sie mussten deswegen noch lange nicht krank sein.“ Anfang der Neunzigerjahre legte er den weißen Kittel ab und schlüpfte ins schwarze Hemd. Einer seiner Gelegenheitsjobs führte ihn zu Jochen Rockstroh.

Rockstroh ist Schlossherr in Trebsen und als Gastronom seit 30 Jahren auf mittelalterlichen Märkten bundesweit unterwegs. Ob Gemüsepfanne, Hirschgulasch oder Pilzragout – erst schwang Shemsu Sultan den Kochlöffel als Pauschalkraft, später als festangestellter Marktleiter. Ab 2002 setzte ihn Rockstroh als Restaurantleiter auf Schloss Neuenburg in Freyburg an der Unstrut ein, zehn Jahre später nahm er den dienstältesten Kollegen als seine rechte Hand mit nach Trebsen.

Viel Lob für den liebenswürdigen Kollegen

„Viele Gäste lieben ihren Sultan“, sagt Rockstroh. Wenn sie die Wahl hätten, entweder von ihm oder seinem Restaurantleiter durch Kapelle, Schlosshof und Herrenzimmer geführt zu werden – die übergroße Mehrheit würde sich für Shemsu Sultan entscheiden, erkennt Rockstroh neidlos an: „Seine liebenswürdige Art, sein hintergründiger Humor sind nicht zu toppen.“

Die derzeitige Rassismus-Debatte verfolgt Rockstroh aufmerksam. „Dabei ist für mich die Hautfarbe meines Kollegen absolut kein Thema. Es ist doch völlig egal, ob schwarz oder weiß, was zählt, ist einzig und allein der Mensch.“ Shemsu Sultan genieße sein uneingeschränktes Vertrauen. „Wenn alle Deutschen so umgänglich wie er wären, wir hätten weniger Probleme im Lande.“

Leipzig und das Umland sind Heimat geworden

Seit 20 Jahren ist der Mann aus Äthiopien deutscher Staatsbürger. Er ist mit der aus dem Spreewald stammenden, gelernten Steuerfachfrau Helke verheiratet. Der 14-jährige Sohn Ibrahim ist der Stolz der Familie. Der Junge spielt Fußball, Fagott und Klavier. Wenn er groß ist, möchte er Kinderarzt werden. „Wir fühlen uns wohl in Leipzig. Die Stadt und ihr Umland ist unsere Heimat“, sagt Shemsu Sultan.

Zum 50. Geburtstag kochte der Restaurantleiter in Trebsen höchstpersönlich für alle seine deutschen Freunde. Typisch äthiopische Speisen kamen auf den Tisch – Fladenbrot mit scharfen Soßen, dazu Hühnchen, Lamm und Rind. „Ansonsten koche ich im Schloss nie äthiopisch. Naja, wie sagt man so schön: Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht.“

Persönliche Kontakte zu deutschen Familien

Jochen Rockstroh sei für ihn wie ein Bruder. Auch dessen Frau Uta sei immer für ihn da, so der Restaurantleiter. „Zusammen mit Frau und Sohn war ich einige Male bei Trebsener Familien eingeladen.“ Trebsens Bürgermeister Stefan Müller schätzt den Restaurantleiter sehr: „Ich war schon mit Gästen aus unserer schottischen Partnerstadt da. Es ist sehr vergnüglich, wenn Herr Sultan in deutscher oder englischer Sprache durch die Gemächer führt.“

2019 erhielt der aktuelle äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis. Er will sein Land zur Demokratie führen und hat den Krieg mit Eritrea beendet. Zur Freude von Shemsu Sultan. Alle zwei Jahre reist er mit Familie zu seinen Eltern nach Addis Abeba. Die Freundschaft zwischen Deutschen und Äthiopiern ist ihm wichtig. In Leipzig gründete er einen Verein für Äthiopier und Freunde Äthiopiens: „Musik, Tanz, Essen – Wir sind jetzt schon 38 Mitglieder!“

Von Haig Latchinian