AfD-Bundespolitiker in Taucha – Linke kündigen Gegendemos an

Der Tauchaer AfD-Stadt- und Kreisrat Klaus Hofmann lädt für Freitag ein. Quelle: Olaf Barth

Grillen für eine bunte Stadt

Tauchaer Initiativen laden für denselben Tag von 17 bis 20.30 Uhr zu einem musikalischen Treffen in den benachbarten Jugendclub ein. „Wir wollen gemeinsam ein Zeichen für ein weltoffenes und demokratisches Miteinander setzen, Rechtsextremismus und Hass haben keinen Platz in unserer Stadt“, erklärten die Organisatoren. Neben den Auftritten von Musikgruppen soll es Informationsstände der beteiligten Initiativen und viel Raum für Gespräche und Austausch geben. Thema hierbei: „Wie gestalten wir gemeinsam unsere Stadt lebenswert für alle Bürgerinnen und Bürger?“ Interessenten seien willkommen. Unterstützt und organisiert werde das „musikalische Angrillen“ vom Jugendclub und Jugendparlament Taucha, von der Solidarischen Alternative für Taucha (SAfT), den Solidarischen Landwirtschaften Ackerilla und Kola, dem Verein Terebinthia Jesewitz, von der Werkstatt für nachhaltiges Leben und Arbeiten sowie von der Zeit-Tausch-Börse Taucha.

Die Veranstaltung „Für eine bunte und vielfältige Stadt“ finde im Rahmen des Tauchaer Jubiläumsjahres statt und sei keine Gegenveranstaltung zu dem AfD-Treffen, teilte unter anderem die Zeit-Tausch-Börse mit. „Wir möchten mit dem musikalischen Angrillen zeigen, dass wir für ein weltoffenes und demokratisches Miteinander stehen. Dass wir jeden so akzeptieren, wie er ist, aber klar sagen, dass wir keinen Menschenhass unterstützen. Wir haben nur diese eine Welt, wir sind alle aus derselben ,Wurzel‘ entsprungen und deswegen sollten und wollen wir zusammenarbeiten. Weltweit und vor allem in unserer kleinen Stadt Taucha.“

In der Tauchaer Grundschule „Am Park“ findet die AfD-Veranstaltung am Freitagabend statt. Quelle: Olaf Barth

Linke melden Demo an

Eine Gegenveranstaltung gibt es dennoch. Denn die Landtagsabgeordnete und Tauchaer Ortsvorsitzende Luise Neuhaus-Wartenberg ( Die Linke) hat für den Abend eine politische Demonstration am Rondell vor der Schule mit voraussichtlich 200 Teilnehmern angemeldet. Darüber informierte Jens Rühling, der im Tauchaer Rathaus den Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Soziales leitet. Ab 16 Uhr werde der Bereich rings um das Rondell gesperrt, dort parkende Autos würden abgeschleppt. Auch der Parthe-Radweg werde ab der Badergasse Richtung Schule gesperrt. Die AfD-Gäste würden über den Parkplatz an der Festwiese Zugang zur Grundschule erhalten und so von den Gegendemonstranten vor dem Haupteingang getrennt. Rühling steht in Vorbereitung des Freitagtermins in enger Abstimmung mit Polizei und Landratsamt. Sollten zu der Demo mehr als 400 Teilnehmer kommen, würde auch die Marktstraße gesperrt.

Aktionsnetzwerk „ Leipzig nimmt Platz“ protestiert mit

Zu den Protesten gegen die AfD-Veranstaltung ruft auch das Aktionsnetzwerk „ Leipzig nimmt Platz“ auf. Die Kundgebung am Rondell im Bereich An der Parthe/ Gartenstraße soll 18.30 Uhr beginnen, die gemeinsame Anreise um 17.45 Uhr am Hauptbahnhof beginnen. Marco Rietzschel von den Jusos Leipzig ruft „alle Menschen in Leipzig“ auf, sich „unserer Anreise anzuschließen und die Proteste vor Ort zu unterstützen“. Der Protest richte sich vor allem gegen den „Ko-Parteivorsitzende und Bundessprecher Tino Chrupalla“, dem Rietzschel eine Zusammenarbeit „mit dem völkischen Flügel der AfD und daher auch mit Björn Höcke“ vorwirft. Chrupalla habe zum Beispiel schwarze Listen für kritische Journalisten in Auftrag geben wollen. Als Mitglied der „Hass- und Hetz-Partei“ stehe er „für all die von deren Mitgliedern verbreiteten Ideologien der Ungleichwertigkeit“.

Stadt hat Hausrecht

Da es sich bei der Grundschule um ein städtisches Gebäude handelt, übt die Stadt während der AfD-Veranstaltung das Hausrecht aus. Das hat sich Rühling von Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) übertragen lassen. Meier ist zeitgleich Gast bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, will zuvor aber noch das Angrillen beim Jugendclub besuchen. Der laut gewordenen Kritik an der Kommune, dass die Grundschule für eine politische Veranstaltung zur Verfügung gestellt wird, entgegnete Meier: „In Ermangelung anderer geeigneter Veranstaltungsorte hat es sich in Taucha in den vergangenen Jahren ergeben, dass die Schule oder die Mehrzweckhalle auch für Parteiveranstaltungen zur Verfügung stehen, sofern Schulbetrieb und Vereinssport nicht behindert werden. Die CDU mit ihrem Neujahrsempfang und die SPD mit ihrem Kreisparteitag im März nutzen diese Möglichkeit auch. Das muss dann für alle Parteien gelten. Es gibt keinen Grund, der AfD diese Möglichkeit zu verweigern.“ Ob diese Regelung auch künftig Bestand hat, darüber müsse dann in den Gremien neu diskutiert werden.

Von Olaf Barth