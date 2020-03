AfD in Taucha: Vorträge im Saal – lauter Protest auf der Straße

Taucha

Der befürchtete heiße Freitagabend in Taucha ging am Ende zur Erleichterung aller friedlich und ohne besondere Vorkommnisse über die Bühne. AfD-Stadtrat Klaus Hofmann hatte zu einer Diskussionsrunde in die Grundschule „Am Park“ eingeladen und dafür bekannte AfD-Politiker gewonnen. Rund 150 Zuhörer wurden von Matthias Moosdorf, Carsten Hütter und Peter Boehringer über die Politik der AfD in den Themenfeldern Kultur und Europa, Handwerks- und Mittelstand sowie Wirtschaftsentwicklung aufgeklärt.

Antifa-Rufe im Saal

Zeitgleich protestierten am Rondell vor der Schule lautstark circa 200 Teilnehmer bei einer von der Partei Die Linke angemeldeten Demonstration. Mit Transparenten und Anti-AfD-Sprechchören sowie Reden machten sie ihren Standpunkt deutlich. Sie plädierten unter anderem für eine humanistische Flüchtlingspolitik sowie einen verstärkten Klimaschutz.

Mit Transparenten, Musik und Reden protestierten rund 200 Demonstranten gegen einen Diskussionsabend, der von der AfD in der Tauchaer Grundschule „Am Park“ abgehalten wurde. Quelle: Dirk Knofe

Da die AfD ihr Gesprächsangebot an alle gerichtet hatte, gelangten auch einige der Demonstranten in den Saal, griffen aber nicht zum angebotenen Mikro, um zu diskutieren, sondern unterbrachen mit Antifa-Rufen Hütters Rede. Der Ordnungsdienst führte die jungen Leute nach draußen – wie zuvor schon eine junge Frau aus dem Publikum, die ebenfalls mit lauten Zwischenrufen deutlich gemacht hatte, was sie von der AfD hält. Dennoch war Hofmann am Ende mit der Veranstaltung zufrieden: „Schön, dass so viele Leute gekommen sind. Es ist doch alles weitestgehend ordentlich und sicher abgelaufen.“

Fest am Jugendclub

Eine Einschätzung, die Silvaine Reiche, Pressesprecherin der Polizeidirektion Leipzig, teilte. „Wir sind zufrieden, es gab bislang keine Zwischenfälle“, sagte sie gegen Ende beider Veranstaltungen. Vor Ort waren etliche Einsatzkräfte der Polizeidirektion und der Bereitschaftspolizei. Als die Demonstranten – darunter viele junge Leute aus der autonomen Leipziger Szene – abrückten, sprach in der Schule noch der AfD-Bundestagsabgeordnete Boehringer.

Während die einen im Saal ihre Programmatik präsentierten beziehungsweise auf der Straße gegen die „Hetze-Partei“ protestierten, fand im und am Jugendclub ein fröhliches Angrillen statt. Mit viel Musik warben Vertreter solidarischer Initiativen, von Vereinen, aus der Zeit-Tausch-Börse, dem Jugendparlament, der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde gemeinsam mit Kommunalpolitikern verschiedener Parteien für ein buntes, weltoffenes und demokratisches Taucha. Rechtsextremismus und Hass hätten keinen Platz in der Stadt, hieß es. „Schön, dass so viele hier sind. Wir müssen Haltung gegen die Rechten zeigen, dürfen ihnen nicht den Raum überlassen. Manche haben wegen dieser Leute Angst, hierherzukommen“, sagte zum Beispiel Vincent (17).

Von Olaf Barth