AfD will auf Leipziger Leuschnerplatz an sächsischen König erinnern

Leipzigs

Der Bürgerrat Leipzig hat gerade den Wilhelm-Leuschner-Platz als Standort für ein Freiheitsdenkmal empfohlen. Die AfD-Stadtratsfraktion will nun daran erinnern, dass auf dem damaligen Königsplatz ein ganz anderes Denkmal stand: Es wurde 1780 zu Ehren des sächsischen Kurfürsten Friedrich August III. aufgestellt, der 1806 als Friedrich August I. König von Sachsen wurde. Doch den Nationalsozialisten war das von Adam Friedrich Oeser geschaffene Standbild ein Dorn im Auge. Der 1827 verstorbene König von Sachsen war für sie eine Reizfigur. Er hatte im französisch-preußischen Krieg 1806 die Seiten von Preußen zu Frankreich gewechselt. Sachsen verbündete sich mit Napoleon und trat dem Rheinbund bei. Auch in der Völkerschlacht stand Sachsen an der Seite Frankreichs. Kurzum: 1935 wurde das Standbild abgebaut. Was mit dem Sockel geschah, ist unklar. Die Figur wurde in den Park des Gohliser Schlöss­chens verbracht, wo es bis heute zu besichtigen ist.

AfD: Stadtrat soll Bilderstürmerei verurteilen

Die AfD-Fraktion hat nun beantragt, dass der Stadtrat den Abbau des Friedrich-August-Denkmals im Jahr 1935 als einen Akt der Bilderstürmerei verurteilt. Im Zuge der Neugestaltung des Wilhelm-Leuschner-Platzes soll gar ein Gedenkort für das von den Nazis abgebaute Denkmal entstehen. Die Partei will damit „ein Zeichen gegen die Tendenz totalitär­er Regime“ setzen, „durch Akte der Bilderstürmerei die Geschichte umzuschreiben“. Immerhin: Friedrich August I. starb 1827 hochgeehrt und erhielt schon zu Lebzeiten die Bezeichnung „Friedrich August der Ge­rechte“. Was heißt Gedenkort? „Es könnte eine Gedenktafel oder eine Stele sein – vielleicht sogar an einem Baum“, erläutert AfD-Fraktionsgeschäftsführer Christian Kriegel. Eine historische Einordnung durch einen Historiker wäre ebenfalls eine Idee.

Keine Mehrheit beim Siegerdenkmal

Der Antrag wird derzeit im Stadtrat diskutiert. Eine Mehrheit dafür ist wohl nicht in Sicht. Die AfD war erst kürzlich mit einem ähnlichen Antrag gescheitert: Sie wollte den Abriss des Siegesdenkmals auf dem Markt 1946 als einen Akt der Bilderstürmerei verurteilen. Dieser Abriss, so argumentierte das Kulturdezernat, war ein „sichtbares Zeichen des Neubeginns nach Krieg und NS-Herrschaft und entsprach vollumfänglich jenem Zeitgeist“. Jede Rehabilitierung des preußisch-deutschen und dezidiert antifranzösischen Siegesdenkmals widerspreche dem Gedanken der europäischen Aussöhnung.

Von Mathias Orbeck