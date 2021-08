Leipzig

Sayed Hamayoon Sadat hat es geschafft, nicht bitter zu werden über die Nachrichten auf seinem Handy. Nicht über die von einem afghanischen Kollegen, der seit Dienstag vor dem Flughafen von Kabul warte und hoffe, noch irgendwie aus dem Land zu kommen. Nicht über die Anrufe von seinen Eltern, die in Kabul bei Verwandten seien, „in Sicherheit“, sagt Sadat. „Aber wenn die Taliban sie finden und die Verbindung zu mir herstellen, dann sind sie tot.“ Trotzdem findet Sadat es richtig, ist sogar stolz darauf, dass er die Bundeswehr unterstützt hat, als er selbst noch in Afghanistan war. „Das war das Beste, was ich für mein Land und meine Leute tun konnte“, sagt Sadat.

Sadat ist einer von den Afghanen, die den Westen bei dem Einsatz in ihrem Land unterstützt haben. Die Amerikaner nennen Menschen wie ihn „afghan allies“, afghanische Verbündete, die Deutschen sind nüchterner: Ortskräfte. In beiden Ländern ist nach der handstreichartigen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan die selbe Debatte entbrannt: Hätten die Helfer früher aus dem Land geholt werden müssen? Da doch allen, die mit den Westen zusammengearbeitet haben, die Rache der Taliban droht? Wer muss jetzt noch geholt werden, wem schulden wir unseren Dank, unseren Schutz?

Schon 2009 war die Lage für die Ortskräfte gefährlich

Wenn man Sadat fragt, was er in Afghanistan gemacht hat, dann antwortet er, wie auch die deutsche Bürokratie antworten würde: „Ich habe als Kulturberater und Sprachmittler gearbeitet.“ 2009 sei er von einem Freund der deutschen Truppe empfohlen worden. Die nahm ihn und setzte ihn bei der Ausbildung der afghanischen Streitkräfte ein. Nicht nur als einen, der Worte übersetzte, sondern der auch erklärte: was in Afghanistan als höflich gilt, wie man sich beim Essen verhält, wann Feiertage sind. Sadat arbeitete an mehreren Orten im Norden Afghanistans, wo er auch herstammt, unter anderem in Masar-i-Scharif, dem Hauptquartier der Deutschen.

Schon als Sadat bei der Bundeswehr anfing, 2009, sei seine Arbeit gefährlich gewesen. Er habe Drohbriefe von den Taliban erhalten, in denen gestanden habe, man werde ihn töten, sollte er weiter für die Bundeswehr arbeiten. Auch in seiner Verwandtschaft seien Mitglieder der Taliban gewesen. Eines nachts, erzählt Sadat, sei er in seinem Haus von Bewaffneten angegriffen worden. „Ich konnte mich über eine niedrige Mauer zu meinem Nachbarn retten, der wegen seiner Arbeit für den Staat ein besonders gesichertes Haus hatte“, erzählt Sadat. Irgendwann hat er den Norden Afghanistans verlassen, ging nach Kabul. Bis zu seiner Ausreise habe er dort für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gearbeitet, was diese derzeit aber grundsätzlich nicht bestätigt: Man gebe keine Daten heraus, um die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen.

2016 kam Sadat nach Deutschland. Er gehörte zu den rund 2800 Ortskräften und ihren Familien, die nach der Truppenreduzierung der Bundeswehr nach Deutschland geholt worden sind. Seit Frühjahr dieses Jahres hat Deutschland rund 1800 weitere Ortskräfte evakuiert, in Leipzig sind seit Juli etwa 15 aufgenommen worden. Weitere werden nun erwartet. Wie groß die Zahl der Ortskräfte insgesamt ist, die aufgenommen werden sollen, ist umstritten.

„Mir geht es gut hier, aber die Lage in Afghanistan ist hoffnungslos“

Warum haben Menschen wie Sadat trotz allem, was ihnen drohen würde, für die Bundeswehr gearbeitet? Das Geld, sagt Sadat, sei natürlich ein Grund gewesen. Rund 850 Euro habe er im Monat verdient, ein irres Gehalt war das in Afghanistan. „Damit konnte ich acht Personen meiner Familie alleine ernähren“, sagt er. Es sei ihm aber auch um Grundsätzliches gegangen: Sadat ist 35 Jahre alt, wegen der Intervention des Westens in seinem Land, glaubt er, sei es ihm überhaupt möglich gewesen, in Afghanistan zu studieren. Viele in Afghanistan, diesem „sehr religiösen Land“, hätten sich zwar an die Präsenz der Taliban gewöhnt, seien sogar froh, wenn diese für Ruhe und Ordnung sorgten. „Aber das sind Verbrecher“, sagt Sadat. „Unter den Taliban können nur Menschen gut leben, die genauso sind wie sie.“

Sadat ist der Bundeswehr dankbar, dass sie ihm damals bei seinem Visum geholfen hat. In Deutschland wurde er dann vom ehrenamtlichen Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte unterstützt. „Mir geht es gut hier, aber die Lage in Afghanistan ist hoffnungslos“, sagt Sadat. In Leipzig lebt er mit seiner Frau, die Medizinstudentin ist. Er selbst studiert Management, arbeitet und in den nächsten Tagen erwartet die Familie ein weiteres Kind. Sadat findet, dass der Westen nicht nur die Verantwortung habe für die Menschen, die direkt mit seinen Truppen zusammengearbeitet haben. Es gehe auch um Menschenrechtler, Journalisten und Sportler. Sadat sagt, er habe zwar keine Idee, wie all diesen Menschen in der kurzen Zeit, die noch bleibt, bei der chaotischen Lage in dem Land, geholfen werden könne. „Aber es ist die Aufgabe von Deutschland, eine Lösung zu finden.“

Von Denise Peikert