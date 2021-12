Afghanischer Ex-Minister in Leipzig hat neuen Job bei Maskenhersteller

Leipzig

Vor einiger Zeit fuhr der nach Leipzig geflüchtete, ehemalige Kommunikationsminister Afghanistans, Syed Sadaat, noch mehrmals die Woche Essen für Lieferando aus. Aber seit seine Geschichte, die er erstmals der Leipziger Volkszeitung (LVZ) erzählte, um die Welt ging, ist er ein gefragter Speaker.

Zum Beispiel vor zwei Wochen, als er live auf ein Panel der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament zugeschaltet war. Oder vergangenes Wochenende, als ihn die französische Royaumont-Stiftung nach Paris einflog, wo er im Hotel wohnte und tagsüber mit hochkarätigen Historikern ins Gespräch kam.

Die SimpleBreath GmbH aus Markranstädt

Immer wieder erzählt Sadaat dabei seine Geschichte: Von seinem guten Leben in England, seinem unwahrscheinlichen Aufstieg in das Kabinett von Ex-Präsident Ghani und seine Flucht vor den Taliban und von seinem neuen Leben in Leipzig.

Das neue Leben bekommt nun eine Wendung, denn Sadaat, der zwischenzeitlich im DHL-Drehkreuz Leipzig Pakete sortierte, soll nun eine anspruchsvollere Position in einem sächsischen Unternehmen bekommen: Die Firma SimpleBreath GmbH aus Markranstädt, westlich von Leipzig, tat sich während der Pandemie als Produzent von Mundschutzmasken hervor. Sie möchte nun Sadaat als IT-Fachmann engagieren.

„Ich will weiter für Lieferando fahren“

Laut Medienberichten des „Spiegel“ soll Sadaat zunächst vier Tage pro Woche „als Anlagenführer die Produktion mitbetreuen und ab Januar in Vollzeit für ein ausgegründetes Projekt der Markranstädter tätig werden, das sich etwa mit der Netzabdeckung im ländlichen Raum beschäftigt. Eine Aufgabe, mit der Sadaat schon in Afghanistan betraut gewesen war.

Gegenüber der LVZ zeigte sich Sadaat glücklich über die Chance. „Ich bin froh, endlich wieder das zu tun, was ich einmal gelernt und studiert habe“, sagt der Absolvent einer Hochschule in Oxford. Aber eines ist auch klar: Er will so lange es geht weiter für Lieferando fahren. „Einen Tag pro Woche will ich weiterhin Essen ausliefern“, so Sadaat. „Das hält mich fit, ich lerne langsam Deutsch und die Stadt immer besser kennen.“

