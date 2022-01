Afrikanische Schweinepest: Im Leipziger Wildpark herrscht Lebensgefahr

Leipzig

Den elf Wildschweinen im Wildpark Leipzig geht es gut. Es gebe keinen Auftrag, die Tiere vorsorglich töten zu lassen, teilte das Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt auf LVZ-Anfrage mit. Im städtischen Wildpark in Connewitz leben zwei Keiler, sechs Bachen und drei einjährige Jungtiere. Doch die Schwarzkittel schweben in potenzieller Lebensgefahr – wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP), die sich von Osten her in Sachsen ausbreitet und gerade Meißen erreicht hat. Erst am Freitag wurde die Schutzzone bei Meißen ausgedehnt, weil erneut infizierte Tiere gefunden wurden. Seit Oktober 2020 gab es rund 860 Fälle. Im Leipziger Wildpark leben die Wildschweine hinter zwei massiven Zäunen. Ein Rüsselkontakt mit „wilden“ Wildschweinen, die das Virus in sich tragen, dürfte nicht möglich sein. Allerdings kann die Schweinepest auch durch den Menschen, durch Futter, Kleidung und Schuhe übertragen werden.

Private Schweinehalter und der Zoo wären ebenfalls betroffen

Auf einem Grundstück in Meusdorf lebt Wildschwein Rudi, das von Michaela Zabel mit der Flasche großgezogen wurde. Auch Rudi könnte es an den Kragen gehen. Quelle: André Kempner

Dringt die tödliche Seuche bis Leipzig vor, werden von den Behörden Sperrzonen angeordnet. Hausschweine, exotische Schweine sowie Wildschweine in Menschenhand dürfen in diesen Zonen nicht mehr im Freiland gehalten werden und keinen Auslauf mehr bekommen. Aktuell leben im Leipziger Stadtgebiet 38 Minipigs und Hängebauchschweine in menschlicher Obhut, außerdem dreimal Schwarzwild und rund 150 Hausschweine. Ihre Halterinnen und Halter sind schon jetzt aufgefordert, sich zu überlegen, was im Ernstfall mit den Tieren passieren soll. Die Möglichkeiten reichen von dauerhafter Unterbringung im Stall über einen Umzug in weiter westlich gelegene Teile der Bundesrepublik bis hin zur Tötung – selbst wenn die Tiere nicht infiziert sind.

„Von Aufstallung bis Tötung ist alles möglich“

Auch der Zoo mit zwei Hängebauchschweinen und drei Pustelschweinen wäre betroffen. „Grundsätzlich ist es schwer abschätzbar, wie schnell die Seuche in den Landkreisen um Leipzig ankommt und welche konkreten Auflagen die zuständigen Krisengremien für uns erlassen werden“, heißt es in einem Statement des Leipziger Zoos, der das Thema derzeit rein hypothetisch betrachtet. Von Aufstallung bis Tötung sei alles möglich. „Eine Aufstallung der Tiere ist im Sinne des Tierschutzgesetzes die schlechteste Lösung und auf Dauer auch nicht umsetzbar. Man muss davon ausgehen, dass die Tiere über Monate, wenn nicht sogar Jahre aufgestallt bleiben müssten.“

Das fröhliche Tierleben im Wildgehege Moritzburg hat ein jähes Ende gefunden. Sämtliche Tiere sind vorsorglich getötet worden. Quelle: Steffen Manig

Das Wildgehege Moritzburg (bei Dresden) hat genau aus diesem Grund im November seinen gesamten Bestand – neun erwachsene Wildschweine und sechs Frischlinge – töten lassen. Moritzburg liegt allerdings auch in der gefährdeten Zone. Dieser Tage zog der Tierpark Chemnitz nach und ließ seine sieben Wildschweine aus dem Wildgatter Oberrabenstein vorsorglich töten. Besonderheit: In Chemnitz ist die Seuche noch gar nicht angekommen, die erste Schutzzone beginnt rund 50 Kilometer entfernt bei Nossen. Zum Vergleich: Zwischen Leipzig und Meißen liegt eine Entfernung von rund 100 Kilometern.

Was passiert, wenn die Seuche in Leipzig festgestellt wird?

Dass dies passieren wird, gilt als wahrscheinlich. Entscheidend ist der genaue Fundort des ersten ASP-positiven Wildschweins. Sollte es im Landkreis Nordsachsen oder Landkreis Leipzig nahe des Stadtgebietes sein, könnten Stadtteile von Leipzig von den Restriktionsmaßnahmen betroffen sein. Ähnlich ist die Situation gerade in Dresden: Teile des Stadtgebietes sind Sperrzone II (gefährdetes Gebiet) und das restliche Stadtgebiet Sperrzone I (Pufferzone). Wo genau sich die einzelnen Zonen befinden und wie groß ihre Ausdehnung ist, wird im konkreten Fall von einer Sachverständigengruppe festgelegt, die aus Tierärzten, Epidemiologen, Biologen und Jägern besteht.

Wer beim Wandern, Pilze- oder Beerensuchen ein totes Wildschwein sieht, soll umgehend das Veterinäramt informieren oder die Notrufnummer 112 wählen. Das verendete Wildschwein muss auf das ASP-Virus untersucht werden. Um die Verbreitung des Erregers zu verhindern, sind Auffinden, Bergen und Beseitigen des verendeten Tiers wichtige Aspekte.

Von Kerstin Decker