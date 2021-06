Aggressionen auf der Sachsenbrücke: Ist Leipzigs Kult-Ort verloren?

Leipzig

Vielleicht lässt sich über nichts in Leipzig schöner streiten, als über die Sachsenbrücke. Die einen verehren sie als kultigen Ort, treffen sich an warmen Abenden dort zum Feierabendbier und lauschen Bands und Rappern, die spontan auftreten. Andere spazieren oder radeln eher schweigsam und stolz über die Brücke und würden niemals anhalten oder rechts ranfahren. Zu voll, zu laut, zu versifft ist es ihnen. Warum, sagen sie, sollte man sich in eine Bierlache auf Asphalt setzen?

Seit einigen Jahren ist die Sachsenbrücke alles, was Leipzig sein will – und was nicht – an einem Ort. Jedenfalls war das so, bis zum vergangenen Wochenende.

Am Freitag, den 11. Juni, feierten Tausend, vor allem junge Menschen eine spontane Party auf der Sachsenbrücke. Manche waren aus Naumburg, Grimma oder Bitterfeld angereist. Aus hüfthohen Boxen dröhnten Bässe durch den Clara-Zetkin-Park, dazu waberte eine süßliche Schnapsnote umher. Und es lag Aggression in der Luft. Als später ein aus ungeklärtem Grund gerufener Rettungswagen einfuhr, wurde dieser mit Steinen attackiert. Die Sanitäter mussten sich in Sicherheit bringen.

„Ein Disneyland des Unperfekten“

Seither fühlen sich die Abende auf der Sachsenbrücke anders an. In der folgenden Nacht marschierten Polizisten mit grellen Taschenlampen darüber. Fast jeden Abenden patrouillieren Streifen. Die CDU forderte im Stadtrat ein Ende des „Kuschelkurses“. Hinzu kommt, dass die Brücke nach vielen Nächten völlig zugemüllt ist und Anwohner sich, wegen des Lärms, gegen die freie Szene dort wenden.

Was ist mit der Sachsenbrücke passiert? Und kann es je wieder wie früher werden?

Eine Woche nach der eskalierten Nacht sitzt Jürgen Kasek mit einem Hanf-Radler auf der Sachsenbrücke. Der Grünen-Stadtrat und Rechtsanwalt engagiert sich schon länger für Leipzigs Nachtleben. Natürlich, sagt Kasek, hätten die jüngsten Vorkommnisse auch mit Corona zu tun. Gerade für junge Leute gehen gerade entbehrungsreiche Zeiten zu Ende. Nun darf man darf sich wieder treffen, aber die Clubs haben noch zu. „Das Nachtleben einer Stadt hat sonst auch eine Ordnungsfunktion“, sagt Kasek. Er wolle niemandem, der nun auf der Suche nach einer Party auf die Sachsenbrücke kommt, deshalb einen Vorwurf machen.

Allerdings, sagt Kasek, beobachte er an dem Ort eine Entwicklung, die schon vor dem Lockdown begann. Und die, letztlich, in der ganzen Stadt zu spüren ist. „Die Sachsenbrücke war lange wie Leipzig selbst“, sagt Kasek. Ein Freiraum also, dem sich kreative Menschen ausleben und spontan vor Publikum auftreten konnten. „Die Sachsenbrücke war Leipzig, ein Disneyland des Unperfekten“, sagt Kasek.

„Wenn die Polizei kommt, muss sie sich durchsetzen“

Aber das habe sich in den letzten Jahren gewandelt. Die Lost Places, also Brachen und leeren Industrieflächen, auf denen gefeiert wurde (legal und illegal), sind weniger geworden. Manche wurden zugebaut, weil das wachsende Leipzig mehr Wohnraum brauchte. Etwa am Eutritzscher Freiladebahnhof, wo gleich zwei Clubs weichen musste.

Und nun kommen alle zur Sachsenbrücke. Wie löst man das wieder auf, so lange es keine anderen Angebote gibt? Vor allem: Am kommenden Wochenende, der kürzesten Nacht des Jahres? „Das Wochenende könnte eine Schicksalsnacht werden“, sagt Kasek. Eines, sagt er, dürfe auf keinen Fall passieren: „Dass die Polizei kommt und auflöst. Dann haben wir hier Krawalle wie in Frankfurt oder Stuttgart.“

Einige Hundert Meter entfernt sitzt ein Mann, der das ein wenig anders sieht. „Das Problem der Sachsenbrücke ist, dass dort niemand den Feierabend einläutet“, sagt Maik Demmig. „Wenn die Polizei kommt, dann muss sie auch durchsetzen, dass die Musik ausgemacht wird.“

Demmig ist seit 2010 Veranstaltungsleiter des Musikpavillons Leipzig, gleich hinter der Sachsenbrücke. Er betrachtet die Sachsenbrücke nicht nur als einen bedrohten kulturellen Ort, sondern zunehmend als Lärmquelle für Anwohner.

Techno statt Salsa

„Als wir 2010 im Musikpavillon hier angefangen haben, war die Sachsenbrücke noch kein Thema“, sagt er. Im nahen Bachviertel war man ruhige Nächte gewohnt. Also erarbeitete Demmig per Umfragen ein Musikprogramm, mit dem alle hier gut leben konnten: Klassik, Jazz, Salsa, gerne bis 22 Uhr. Aber nicht viel länger. „Wir fuhren gut damit“, sagt Demmig.

Doch in den Jahren darauf entwickelte sich die Sachsenbrücke zum szenigen Treffpunkt. Wer einmal dort ist, versteht auch sofort warum: Auf dem erhöhten Bordstein oder an den bunten Geländern lässt es sich zweireihig sitzen. Die weiße Elster, die darunter fließt, kühlt an heißen Tagen die Luft. Und abends kommen alle, die mit dem Fahrrad in den Westen müssen, hier entlang. Manche steigen für eine halbe Stunde ab. Oder länger.

Bald wurden Musikstudenten oder Hobbymusiker auf die Brücke aufmerksam. Nur wurde nun nicht mehr Maik Demmigs Umfrage gemäß performt, sondern völlig frei: Bongo-Trommeln, Heavy Metal, Techno. „Es ist paradox“, sagt Demmig, „aber zur Verantwortung wurden dann wir gezogen.“ Das Ordnungsamt legte ihm sogar auf, einen Sommer lang nur akustische Musik zu spielen, bis sich die Lage beruhigte.

Eine Lösung ohne Polizei?

Maik Demmig ist skeptisch, ob es jetzt wieder so kommt. „Dafür müsste es andere Angebote geben“, sagt er. Und bis dahin? „Mehr Ordnungsamt täte dem Bereich sicher gut.“

Seit einigen Jahren engagiert Demmig sich auch politisch. Er sitzt im Stadtbezirksbeirat Mitte der CDU. Anfang Juni bekam er eine E-Mail. Ein Anwohner des Bachviertels beschrieb eine „unfassbar laute Techno-Party“, die fast „jeden Donnerstag bis Sonntag“ spontan im Gerhardschen Pavillon stattfinde, gleich hinter der Sachsenbrücke. Die Party würde „täglich von Sonnenuntergang bis circa fünf Uhr morgens“ dauern und „stündlich lauter“ werden. Er und seine Frau würden unter „massivem Schlafentzug“ leiden.

Demmig will sich nun dafür einsetzen, dass der Stadtrat die Situation auf der Sachsenbrücke angeht. Vielleicht muss er das gar nicht: Die Polizei kündigte an, am Wochenende dort verstärkt zu kontrollieren.

Wenn sich bald nichts ändert, könnte die stockfinstere Sachsenbrücke also bald jeden Abend in Blaulicht erstrahlen. Oder gibt es eine andere Lösung?

„Wie ein See, der langsam kippt“

Elmar Kühn studiert in Leipzig Musik auf Lehramt. Unter dem Künstlernamen L-Moop macht er selbst Musik, auch auf der Sachsenbrücke. „Seit 2019 ist sie meine Bühne“, sagt er. Fast jedes Wochenende steht der 26-Jährige mit seiner Anlage auf der Brücke und beatboxt – nicht zu laut und maximal bis 22 Uhr.

Auch am Freitag, einige Stunden bevor der Rettungswagens angegriffen wurde, trat Kühn auf der Sachsenbrücke auf. Aber statt des üblichen, gemütlichen Feierabendbier-Publikums, wurde er diesmal regelrecht umzingelt. „Ich fühlte mich wie in einem Bienenschwarm.“, sagt er. „Es war schön, aber auch gefährlich.“ Die Sachsenbrücke fühle sich für ihn derzeitig an „wie ein See, der langsam kippt.“ Ob es bald wieder anders wird?

Vielleicht, sagt Kühn, müsse das nicht die Polizei regeln. Sondern Künstler wie er, die die Sachsenbrücke vor den Krawallen prägten. „Ich denke mir gerade eine Ansage aus, die ich nächstes Mal zwischen den Songs einbaue“, sagt er. „Und mit der die Leute runterkommen.“

