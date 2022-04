Leipzig

Ein Teil der Zelte im Inneren der Hallen war bereits errichtet, Betten standen in abgeteilten Séparées bereit, sanitäre Anlagen und Büros für die Peripherie auch. In dieser Woche sollte auf dem Agra-Gelände vor den Toren Leipzigs eigentlich die größte der kommunalen Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine eröffnen können. Inzwischen sind Zelte und Betten allerdings wieder abgebaut worden und machen dem anstehenden Wave-Gotik-Treffen (WGT) sowie dem allwöchentlichen Antikmarkt Platz. Zumindest vorübergehend.

Denn vom Tisch ist die Notunterkunft in den Agra-Hallen nicht, sie ist nur verschoben worden. Für das Festival werden die Anlagen zurückgebaut und auf dem Gelände eingelagert, heißt es auf Nachfrage aus dem zuständigen Amt für Liegenschaften. Ist der letzte Akkord des WGT dann am Pfingstwochenende verklungen, rollt das schwere Aufbaugerät Mitte Juni wieder an, und die Zelte entstehen neu. Ab Anfang Juli sollen dann bis zu 500 Schutzsuchende auf dem grünen Gelände ein vorübergehendes Obdach finden können, heißt es.

Aufbau der Notunterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine in den Agramessehallen 1 und 4.1. Quelle: André Kempner

Kommune: Verlegung des WGT wäre teurer geworden

Genaue Zahlen, wie viel Aufbau, Abbau und erneuter Aufbau der Unterkunft die Leipziger Stadtkasse zusätzlich kosten werden, sind aus dem Neuen Rathaus nicht zu hören. Letztlich waren der Stadtverwaltung die prognostizierten Umzugskosten des WGT von bis zu 700.000 Euro aber offensichtlich zu hoch. „Aus wirtschaftlicher Betrachtung war ein teilweiser Rück- und Wiederaufbau in den Hallen gegenüber der Verlegung des Wave-Gotik-Treffens an einen anderen Veranstaltungsort die in jedem Falle zu bevorzugende Variante“, hieß es am Montag.

Die Leipziger Johanniter, die als Betreibergesellschaft der geplanten Geflüchteten-Unterkunft inzwischen eigentlich bereits mit ihren Mitarbeitenden vor Ort tätig sein sollten, nehmen den Aufschub bis Juli gelassen. Das Engagement sei bisher noch überschaubar gewesen, sagt Sprecher Sebastian Späthe. „Unsere Kolleginnen und Kollegen haben mit ihrer Expertise zur Verfügung gestanden. Auch personell ist das für uns kein Problem. Wir haben vielfältige Aufgaben und konnten das bislang geplante Personal woanders einsetzen.“

Wöchentlich 600 bis 700 Neuankömmlinge in Leipzig

Die Entscheidung, dem Musikfestival den Vorrang zu geben und die Agra-Hallen erst später als geplant für Geflüchtete zu nutzen, sei in der Stadtspitze mit Blick auf die gegenwärtigen Ankunftszahlen gefallen, hieß es. Laut eines internen Lageberichts aus dem Neuen Rathaus finden derzeit wöchentlich noch etwa 600 bis 700 Neuankömmlinge auf eigene Faust aus der Ukraine den Weg bis in die Messestadt. Das sind in etwa halb so viele wie zu Spitzenzeiten im März, als noch polnische Sonderzüge bis nach Leipzig fuhren und private Rettungsmissionen Menschen von der polnischen Grenze holten. Heute werden die Sonderzüge nach Cottbus geführt und haben die Transitländer Rettungsmissionen aufgrund der Gefahr von Menschenhandel unterbunden.

Blick ins Ankommenszentrum der Stadt Leipzig am 12. April 2022. Die provisorische Superbehörde ist in der Turnhalle der Gerda-Taro-Schule untergebracht. Quelle: Matthias Puppe

Bis Ende April werden sich laut Schätzung aus dem Leipziger Ankommenszentrum etwa 8000 Ukrainerinnen, Ukrainer sowie Geflüchtete mit bisherigen Wohnsitz in der Ukraine in der Messestadt registriert haben. Derzeit liegen die Wartezeiten auf einen Bearbeitungstermin in der Superbehörde bei drei Wochen. Dazu kommen noch etwa 2000 Personen, die weiter in den Notunterkünften des Freistaates in Leipzig ausharren und auf eine baldige Unterbringung in der sächsischen Metropole hoffen.

Mehrere Gemeinschaftsunterkünfte bereits in Betrieb

Der überwiegende Teil der Geflüchteten ist bisher privat bei Verwandten und (neuen) Freunden in Leipzig untergekommen. Mehrere Hundert Schutzsuchende aus den Kriegsgebieten leben allerdings auch in den bereits eröffneten Gemeinschaftsunterkünften der Kommune: im Gebäude An den Tierkliniken (Zentrum-Südost, etwa 100 Plätze), im Mehrfamilienhaus im Deiwitzweg (Lausen-Grünau, 90 Plätze), in einer ehemaligen Schule in der Zweenfurther Straße (Sellerhausen-Stünz, 100 Plätze) sowie in einer Zeltstadt am Deutschen Platz (Zentrum-Südost 360 Plätze). In dieser Woche soll eine weitere Zeltstadt in der Arno-Nitzsche-Straße (Marienbrunn, 150 Plätze) in Betrieb gehen.

Bevor die Agra-Hallen dann im Juli zur Geflüchtetenherberge werden können, soll laut Kommune Anfang Mai auch das frühere Lehrlingswohnheim in der Friederikenstraße (Dölitz-Dösen, 280 Plätze) bereit stehen können. Bisher ist allerdings der viel diskutierte Rückkauf des Geländes noch nicht abgeschlossen. Noch ohne konkretes Eröffnungsdatum sind in den kommunalen Plänen die Standorte Zschortauer Straße (Eutritzsch, 200 Plätze) und Rosenowstraße (Mockau-Süd, 80 Plätze).

Von Matthias Puppe