„Ahoi Koi“: Ausstellung in Leipzig zeigt tolle Tier-Aufnahmen

Leipzig

Finden Sie nicht auch, dass der Braunbär lächelt? Schelmisch guckt? Peter Kastner hat ihn in Finnland vor die Linse bekommen. Oder hier: „Ahoi Koi“ ist der Titel eines Fotos, das einen Fischadler mit seiner bunten Beute im Flug zeigt. Auch der prächtige Eisvogel präsentiert sich als erfolgreicher Jäger. Derzeit sind rund zwei Dutzend Großaufnahmen in einer Ausstellung im Foyer in der Media City in Leipzig zu sehen – und zwar unmittelbar neben dem MDR in der Altenburger Straße. Die Fotos stammen allesamt von dem 62-Jährigen, der größten Wert auf das außergewöhnliche Motiv legt – entweder einen skurrilen Action-Moment oder aber das schöne Porträt.

Kastner ist promovierter Tierarzt

Kastner hat ein Faible für Tiere. Das mag daran liegen, dass er promovierter Tierarzt ist, allerdings bereits vor 30 Jahren auf Vermögensberatung umsattelte. Und dass er der festen Überzeugung ist, dass von Tieren ein therapeutischer Effekt ausgeht. Trieb es ihn anfangs, vor knapp einem Jahrzehnt, „nur“ auf Fotopirsch in die Natur, weil er einen Ausgleich zum anstrengenden Job suchte, so wurde zunehmend das positive Feedback zur Motivation.

Anzeige

„Ein erfolgreicher Jäger“ – der Eisvogel. Das Foto wurde in Sachsen aufgenommen. Quelle: Dr. Peter Kastner

Nach Fotoschauen in Praxen, Kliniken oder Hotels signalisierten Betrachter und eben auch Patienten, dass die Bilder positive Erinnerungen wecken: an Streifzüge über Flur und Feld, an die Kindheit, in der es etwa mit den Großeltern raus in die Natur ging. „Das macht glücklich. Und aktiviert den wichtigsten Arzt, nämlich den inneren eigenen – das Immunsystem mit seinen Abwehrkräften. Und das alles ganz ohne Nebenwirkungen“, betont Dr. Kastner.

Früh ab 4 Uhr auf Fotopirsch

Er geht ausschließlich allein auf Fotopirsch, im Sommer früh ab 4 Uhr. „Das ist Zeit für mich selbst, danach komme ich entschleunigt und geerdet zurück.“ Seine Fotosafaris führten ihn bislang nach Australien, Finnland, Norwegen und Japan, hauptsächlich allerdings nach Mitteldeutschland. An der Tierfotografie reizt ihn, dass man sehr viel Geduld und Ausdauer aufbringen muss, um DAS Bild in den Kasten zu kriegen. „Man muss auf alles vorbereitet sein, ohne zu wissen, ob es funktioniert. Und bei Vögeln weiß man nicht, wann was passiert. Sie ändern ganz schnell ihre Richtung. Das ist extrem schwierig.“ Deshalb sortiere er etwa 85 Prozent seiner Fotos aus, überschlägt er. „Ich lösche sie gleich.“

Lausitz-Besuche bislang vergeblich

Und was möchte er unbedingt noch in seinem Portfolio haben? „Einen Wolf – nicht in Gefangenschaft, sondern in freier Natur.“ All seine Besuche in der Lausitz waren bislang vergebens. Ziel sei nicht ein flüchtiges verwackeltes Bild, wie es ihm etliche Leute schon auf ihrem Handy gezeigt hätten. Denn Peter Kastner ist mit seiner Kamera unterwegs, stellt alles manuell ein. „Das Foto muss dann so sein, dass der Wolf toll präsentiert werden kann.“ Das wäre für ihn „wie ein Sechser im Lotto“. Na dann: Viel Glück!

Die Ausstellung in der Media City Leipzig, Altenburger Straße 13, läuft noch bis Ende November; www.foto-kastner.de

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Sabine Kreuz