Erneut ist in Leipzig ein Mensch bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen: Eine 62-Jährige starb in der Nacht zum Montag in der Annaberger Straße. Im Februar waren bei einem Brand in der Neustädter Straße 15, zuletzt bei einem Feuer in Lausen-Grünau vier Menschen verletzt worden. Im Juni vergangenen Jahres starb ein 50-Jähriger in der Südvorstadt, als er versuchte, sich mit einem Sprung aus einem Fenster in der zehnten Etage vor einem Feuer in seiner Wohnung zu retten.

Die Ermittlungen zum aktuellen Fall in Möckern dauern an. Während vieles auf eine Rauchgasvergiftung als Todesursache hindeutet, ist die Brandursache noch unklar. Immer häufiger seien jedoch akkubetriebene Geräte die Ursache für ungewollte Feuer im privaten Raum, sagt Nils Witte, Abteilungsleiter Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz bei der Branddirektion Leipzig: „Es zeichnet sich ein Trend ab.“ Vom E-Scooter über Gartengeräte bis zum Staubsauger – oft werde unsachgemäßes Laden zum Problem. „Gute Geräte haben einen Überladeschutz. Das ist bei vielen günstigen Alternativen nicht der Fall. Da steht zwar in der Gebrauchsanweisung, dass sie rechtzeitig vom Netz genommen werden müssen. Viele Verbraucher machen das natürlich aber nicht“, sagt Witte.

Überlastete Mehrfachsteckdosen werden zum Problem

Elektronische Geräte – auch ohne Akku – gehören laut Witte zu den Top-Verursachern von Bränden in Leipzig, vor allem wenn sie beschädigt sind. Auch überlastete Mehrfachsteckdosen werden demnach wegen ihrer großen Wärme-Entwicklung oft zur Gefahrenquelle. „Klassiker“ sind zudem Küchen- und Haushaltsgeräte: „Gegenstände, die auf dem heißen Herd stehen gelassen werden, oder Bügeleisen sind immer ein Risiko.“

Dass bis heute Menschen bei Bränden zu Schaden kommen, liege unter anderem an fehlenden Rauchmeldern, so der Mann von der Branddirektion. Witte kritisiert in diesem Zusammenhang auch die sächsische Gesetzgebung: Laut Bauordnung herrscht zwar die Pflicht, die im Ernstfall penetrant piependen Lebensretter zu installieren, jedoch im Gegensatz zu den übrigen Bundesländern nur im Zuge von Neu- und Umbauten.

Rauchmelder als verlässliches Warnsystem

Dabei spielen Rauchmelder laut Witte beim Brandschutz eine entscheidende Rolle – weil die kleinen Helfer zumeist zuverlässig funktionieren: „Da muss sich niemand Sorgen machen, dass sie nicht reagieren, sondern eher, dass sie mal losgehen, wenn nur eine Scheibe Brot zu lange im Toaster hängt.“ Doch auch das Risiko für einen Fehlalarm lasse sich minimieren.

Nicht wirklich sinnvoll seien Rauchmelder wegen möglicher Rauch- beziehungsweise Dampfentwicklung in Küche und Badezimmer. Empfohlen wird eine Installation dagegen in Räumen, in denen planmäßig geschlafen wird, sowie über Fluchtwegen. Dabei gilt: Am besten hängen die Melder möglichst zentral im Raum an der Decke. Wie bei allen anderen elektrischen Geräten sollten auch hier die Gebrauchs- und Warnhinweise gelesen werden.

Von Anton Zirk