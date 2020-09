Aktenweise Beschwerden: Fluglärm treibt Markkleeberger auf die Barrikaden

Markkleeberg

Der Fluglärm beschäftigt die Markkleeberger und treibt manchen gar auf die Barrikaden. Eine Anflugschneise Richtung Flughafen Leipzig/Halle, seit Februar im einjährigen Probebetrieb, lässt vor allem die Bürger in Zöbigker zu nächtlicher Stunde aus dem Schlaf schrecken. Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) übergab am Mittwoch zwei Ordner voller Beschwerden an Landrat Henry Graichen ( CDU).

Landkreis Leipzig vertritt gesamten Südraum

Hintergrund: Der Landkreis Leipzig sitzt in der Fluglärmkommission und vertritt dort die Belange der Kommunen aus dem Südraum. „Anfang Juli ging eine Beschwerde ein, da haben wir nachgeforscht und erfahren, dass der einjährige Probebetrieb genehmigt wurde“, erklärte der OBM. Seitdem dröhnen vor allem nachts Transportflugzeuge entlang einer 1,8 Kilometer breiten Trasse im Bereich der Autobahn. Vor allem ältere Frachtflugzeuge erzeugen den Krach. „Es gibt Apps, mit denen man die Flugrouten verfolgen kann“, erläutert Schütze. „Wenn da eine Antonow, die eine Betriebsdauer von 46 Jahren aufzuweisen hat, vorbeirauscht, ist das ein Problem.“

Beschwerdenzahl wächst rasant

Nach den ersten Anschreiben an die Stadt im Juli ist das Beschwerde-Aufkommen rasant angestiegen. Der OBM hatte seine Bürger darum gebeten, um den Forderungen der Stadt Nachdruck zu verleihen. „Wir möchten nicht, dass der Probebetrieb fortgeführt wird, das akzeptieren wir nicht, und wir wollen schon gar nicht, dass er verlängert oder daraus ein Regelbetrieb wird“, gab Schütze die Forderungen der Markkleeberger an Graichen weiter. Auch aus Zwenkau und Großpösna kamen mittlerweile schon Klagen.

Landkreis und Stadt gleichlautend unterwegs

„Der Landkreis hat dem Probebetrieb in der Fluglärmkommission nicht zugestimmt, wir haben jedoch nur eine von 21 Stimmen“, sagte der Landrat. Die Kommunen aus dem Norden, die auch wesentlich mehr vom Problem Fluglärm tangiert sind, haben die Mehrheit. Man sei in Bezug auf dieses Problem gemeinsam mit Markkleeberg „gleichlautend unterwegs“. Die Fluglärmkommission sei allerdings lediglich ein beratendes Gremium, wiegelte der Landrat allzu große Hoffnungen ab. Entscheidungsbefugt sei das sächsisches Wirtschaftsministerium, das ebenfalls den Flughafenbetreiber und die großen Airlines anhöre.

Neu geschaffene Erholungslandschaft leidet

„Es ist viel Geld in die Schaffung und Gestaltung der Erholungs- und Tourismuslandschaft in einer Region geflossen, die jahrzehntelang unter dem Bergbau gelitten hat“, argumentierte Schütze und erntete die Zustimmung des Landrats. „Das soll nicht umsonst gewesen sein.“ Am 14. Oktober, zum nächsten Treffen der Fluglärmkommission, soll das gemeinsame Anliegen untermauert werden. Markkleeberg fordert auch eine mobile Messanlage, um die massiven Störungen mit Zahlen zu untermauern.

