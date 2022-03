Leipzig

Die Aktion Hilfspaket zur schnellen Lebensmittel-Versorgung von Krigesflüchtlingen aus der Ukraine wendet sich mit einem dringenden Aufruf an alle Leipzigerinnen und Leipziger sowie an Unternehmen der Region. Weitere Lebensmittel-Sachspenden werden dringend und schnell benötigt. Die Initiative bittet Bürgerinnen und Bürger, Lebensmittelketten und weitere Unternehmen dringend um weitere Spenden.

Die Initiative von Flüchtlingshelferinnen, Johanniter-Unfallhilfe, Propsteigemeinde, Konsum-Genossenschaft Leipzig und Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) hatte eine Notversorgung für jene Flüchtlinge organisiert, die bei der Stadt bislang keinen Termin für eine Registrierung erhalten haben und deshalb keine Sozialleistungen beziehen können. Schon kurz nach Öffnung der Warenausgabe am Montag um 12 Uhr war ein Großteil der verfügbaren Rationen vergriffen; seit 8 Uhr hatten Bürgerinnen und Bürger sowie der Konsum die ersten Pakete angeliefert. Von dem riesigen Andrang war die Initiative überrascht – mit einem Bedarf in diesen Ausmaßen war nicht gerechnet worden. Die Propsteigemeinde stellte umgehend 1000 Euro aus der Kollekte für weitere Einkäufe bereit. Propst Gregor Giele sandte einen Hilferuf an katholische und evangelische Gemeinden.

So können Leipziger helfen Lebensmittelspenden – der Inhalt ist festgelegt; die Johanniter-Unfallhilfe hat ihn auf Grundlage von Erfahrungswerten zusammengestellt: 2 Kilo Nudeln, 1 Kilo Reis, 1 Kilo Zucker, 1 Kilo Mehl, 1 Kilo Haferflocken, 1 Paket Salz, 2 Fertigsaucen, 3 Tütensuppen, 2 Packungen schwarzer Tee, 2 Liter H-Milch, 2 Packungen Kekse, 2 Tafeln Schokolade, 2 Dosen Erbsen, 2 Packungen haltbares Vollkornbrot à 500 Gramm, 500 Gramm Kakaopulver, 3 Dosen Multivitamin-Brausetabletten. Den Inhalt bitte in einem Karton in der Propsteikirche abgeben: ab Montag, 21. März, von 8 bis 18 Uhr (eine frühere Annahme ist nicht möglich). Ab Dienstag, 22. März, dann täglich von 10 bis 18 Uhr. Hilfe bei der Annahme und Ausgabe – Kontakt über die Propsteikirche unter 0341/3557280 (montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr). Geldspenden – Spendenkonto der Johanniter; Stichwort „Soforthilfe Ukraine“; IBAN: DE 26 3702 0500 0004 3311 02; Bank für Sozialwirtschaft. Für eine Spendenquittung (ab 200 Euro) bitte bei Überweisung den Absender mit Adresse angeben. Bis 200 Euro Spendenbetrag reicht der Kontoauszug als Nachweis.

„Die Menschen sind sehr dankbar“, berichtete die ehrenamtliche Helferin Natalia Quadt, „viele hatten schon nach so einem Angebot gesucht.“ Jetzt müsse es weiter gehen: „Wenn sich jeder mit einer Lebensmittelspende beteiligt, der die Möglichkeit hat, wäre schon vielen geholfen“, sagte Minister Gemkow.

Das Grundproblem wird sich kaum zügig lösen: Einige Flüchtlinge berichteten vor Ort, dass sie erst zwischen dem 2. und 8. April einen Termin zur Registrierung erhalten hätten – somit bekommen sie bis dahin keine regulären Sozialleistungen. Die Stadt will zwar die Kapazitäten zur Registrierung diese Woche verdreifachen, doch offenbar reichen die Termine bei weitem nicht aus.

Von Björn Meine