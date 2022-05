Aktion Hilfspaket läuft aus – Stadt Leipzig übernimmt

Leipzig

Die Aktion Hilfspaket zur schnellen Lebensmittel-Versorgung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine wird zum 20. Mai beendet – dann übernimmt die Stadt Leipzig die Ausgabe. Das teilte das ehrenamtliche Team jetzt mit. Die Initiative von Flüchtlingshelferinnen, Johanniter-Unfallhilfe, Propsteigemeinde, Konsum-Genossenschaft Leipzig und Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) hatte eine Notversorgung für jene Flüchtlinge organisiert, die bei der Stadt noch keinen Termin für eine Registrierung erhalten und deshalb keine Sozialleistungen beziehen können. Weil die Stadt mit der Registrierung wochenlang nicht hinterher kam, hatte sich das Problem massiv verschärft.

Aktuell 160 bis 180 Pakete am Tag

Die Aktion startete am 21. März – phasenweise war der Andrang enorm. Nach Schätzungen der Organisatoren wird man bis zum Ende des Angebots rund 10.000 Hilfspakete ausgegeben haben. Nachdem in den vergangenen Wochen täglich rund 300 Pakete verteilt wurden, ist die Nachfrage in den letzten 14 Tagen auf 160 bis 180 Rationen pro Tag zurückgegangen. Die Stadt habe zugesichert, die Ausgabe der Hilfspakete ab dem 20. Mai im Ankunftszentrum in der Turnhalle der Gerda-Taro-Schule zu übernehmen (Telemannstraße 9). Das erklärte Olena Michaelsen, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Aktion Hilfspaket. Im Rathaus gehe man davon aus, dass die Registrierungen bis Ende Mai abgeschlossen sind, so Michaelsen. Dann wäre die Ausgabe von Paketen für diesen Personenkreis theoretisch nicht mehr nötig. Das Angebot wolle die Stadt aber noch bis Juni weiterführen – für diejenigen, deren Registrierung sich verzögert sowie für neu ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine.

Freiwillige Helfer gesucht

Die Ausgabe der Aktion Hilfspaket ist bis zur Schließung am 20. Mai weiterhin montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Spenden von Lebensmittelpaketen von Leipzigerinnen und Leipzigern sind derzeit nicht mehr erforderlich. Gesucht werden jedoch dringend Freiwillige, die beim Zusammenstellen und Packen der Tüten unterstützen. Wer helfen will, kann sich in der Propsteikirche melden – montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr unter 0341/355 72 80.

Von Björn Meine