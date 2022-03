Leipzig

Als mich am Aschermittwoch mein Wecker lauthals aus meinen Träumen riss, griff ich schlaftrunken nach meinem Handy. Wie gewohnt scrollte ich durch meinen Twitter-Feed. Jemand postete, dass er nun keine Schokolade essen werde. Eigentlich wollte ich zur Fastenzeit die Finger von sozialen Netzwerken lassen. Na gut, dachte ich mir, dann fange ich eben ab jetzt richtig an.

Mehr Zeit für kreative Dinge

Drei Stunden und 21 Minuten starre ich täglich auf meinen Smartphone-Bildschirm. Ein Drittel dieser Zeit verbringe ich allein damit, durch diverse soziale Netzwerke zu scrollen und selbst Eindrücke aus meinem Alltag zu posten. In dieser Zeit könnte man eine Menge anderer Dinge erledigen. Zum Beispiel spazieren gehen. Oder endlich mal das kreative Projekt zu Ende bringen, an dem ich schon seit Beginn der Pandemie arbeite. „Dafür habe ich keine Zeit“, erzählte ich mir immer selbst.

Mit einfallslosen Ausreden ist nun Schluss. Als eine von sechs LVZ-Reporterinnen und -Reportern starte ich einen Selbstversuch zur Fastenzeit. Dafür verzichte ich in den nächsten sieben Wochen auf Facebook, Instagram, Twitter und TikTok.

Ein nicht-so-lebensnotwendiger Reflex

28 Mal am Tag wandern meine Finger sonst zum Handy und öffnen eine dieser Social Media Apps. Das ist ungefähr aller 27 Minuten. Der Griff zum Smartphone ist mittlerweile ein Reflex in ruhigen Minuten, in denen Langeweile und Prokrastination an die Tür klopfen.

Die nächsten sieben Wochen werden eine Herausforderung. Auch, weil besonders Facebook und Instagram wichtige Wege sind, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Durch Fotos und Videos kann man am Leben anderer teilhaben, selbst wenn man gerade nicht beisammen ist. Dafür muss ich nun andere Wege finden. Zeit dafür hätte ich ja jetzt ...

Von Fabienne Küchler