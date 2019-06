Leipzig

Es gibt Angenehmeres, als bei 30 Grad und praller Sonne in ein Ganzkörper-Wachtel-Kostüm zu steigen. Roger Barge hat es trotzdem getan – und ist als Vicky Wachtel, das neue Maskottchen der Verkehrswacht, herumgetollt. „Es ist sicherlich nicht der ideale Tag dafür, ich bin total durchgeschwitzt“, berichtet der 54-Jährige, nachdem er sich aus den Stoffanzug gekämpft hat. Zu der Aktion überredet werden musste das Verkehrswacht-Mitglied aber nicht. „Meine Bedingung war: Maximal zehn Minuten, länger schaffe ich es nicht. Die Kinder haben sich gefreut und gewunken, das war es wert.“

Zur Galerie Anlässlich der Gemeinschaftaktion „Sicherer Schulweg“ von Stadt, Verkehrswacht, Polizei und LVZ steigt eine große Schulanfängerparty auf dem Augustusplatz.

Obst verputzen – und richtig wegputzen

Kinderfreude ist bei der Aktion „Sicherer Schulweg“ auf dem Augustusplatz überall zu sehen. Rund ein Dutzend Stände laden die Schulanfänger zu Spielen und Mitmach-Aktionen ein. Am Stand des Leipziger Netzwerks der Ess-Klasse wird eine „Sinnesschulung“ angeboten. Die Kinder bekommen „Wetten-dass ...“-ähnliche Brillen mit Erdbeeren aufgesetzt und sollen erraten, welche Frucht ihnen Koch Maik Schneider in den Mund steckt. „Wir setzen uns für vollwertiges, bezahlbares Schulessen ein“, sagt Organisatorin Rosemarie Schneider. Die SPD-Politikerin war lange Zeit bei den HO-Gaststätten im Bereich Schulspeisung tätig. „Uns ist wichtig, dass die Kinder in der Schule gemeinsam essen.“

Wie die Obstreste am besten wieder aus dem Mund verschwinden, zeigen die Helfer der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege. Gemeinsam mit den Kindern schrubben sie (Stoff-)Krokodilen und Hunden das Kunst-Gebiss sauber – mit der richtigen Zahnputztechnik. „Die Kinder sollen gesund aufwachsen, da gehören gesunde Zähne dazu“, erläutert die Zahnärztin Carmen Eser den Ansatz der Arbeitsgruppe. Weil bei vielen Schulanfängern gerade die Milchzähne rauspurzeln, können die Kinder außerdem eine Milchzahn-Schachtel basteln.

„Kinder sind das schwächste Glied“

Am Nachbarstand des TÜV-Süd rasen ein blauer und ein roter Sportwagen auf einer Carrerabahn um die Wette – und fliegen dabei immer mal wieder aus der Kurve. „Die Kinder sollen hier lernen, Rücksicht zu nehmen und vorsichtig zu sein“, sagt Aufseher Gunter Dettelmann. „Am Anfang geben sie erst einmal Vollgas, so dass die Autos aus der Bahn geschleudert werden. Dann erklären wir den Kindern: Das liegt daran, dass du der Schnellste sein wolltest.“ Der ehemalige technische Leiter des TÜV Süd in Sachsen und Thüringen betreut die Rennbahn ehrenamtlich. Für ihn ist es eine Herzensangelegenheit: „Es geht um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer – Kinder sind das schwächste Glied von allen.“

Von Maximilian König