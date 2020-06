Aktion Sicherer Schulweg: Richtiges Verhalten an der Ampel

Leipzig

Natürlich ist der Weg zur Schule beim Überqueren der Straße an einer Ampel die sicherste Variante. Dennoch gibt es auch dort Gefahren. Der altbewährte Spruch „Bei Rot bleibe steh’n, bei Grün kannst du geh’n“ ist nicht mehr zeitgemäß und hat sich um eine Zeile erweitert. Nachsätze wie „Aber erst musst du gucken, ob auch kein Auto kommt oder ob die Straße frei ist“ haben sich nicht bewährt, weil ein „aber“ von den Kindern nicht mehr wahrgenommen wird.

Richtig muss es heutzutage heißen: „Bei Rot bleibe steh’n, bei Grün musst du seh’n, erst dann darfst du geh’n.“

Dieser Spruch lässt sich leicht lernen und auch in der Reihenfolge gut üben. Richtiges Sehen sollte so ablaufen: Zuerst nach links, denn da sind uns die Fahrzeuge am nächsten, nach rechts, denn auch von dort können Fahrzeuge die rote Ampel übersehen oder rechts abbiegen, und noch einmal nach links, denn es könnte ein Fahrzeug um die Kurve kommen.

Die eingefügte Zeile ist der Tatsache geschuldet, dass sich das Verkehrsaufkommen drastisch erhöht hat, die Fahrzeuge mit mehr Leistung ausgestattet sind – und letztlich viele Verkehrsteilnehmer sich aus den wunderlichsten Gründen nicht an die Straßenverkehrsordnung halten: Sie sind abgelenkt, unter Termindruck oder schlicht egoistisch. Fehler sind menschlich, können aber im Straßenverkehr schlimme Folgen haben.

Kinder können die Straßenverkehrsverhältnisse nicht wie wir Erwachsenen aus dem Augenwinkel wahrnehmen oder über die Autos schauen. Deshalb ist es wichtig, das richtige Sehen zu üben. Und hocken Sie sich ruhig mal hin, um auf Kinderkörpergröße den Straßenverkehr wahrzunehmen. Sie werden erschrecken, wie wenig Ein- und Übersicht Sie haben.

Es lässt sich alles lernen und üben. Ich hoffe, Sie ein wenig für den sicheren Schulweg Ihrer Kinder sensibilisiert zu haben.

Von Grit Blümle