Mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen hat das Bündnis „Letzte Generation“ am Samstag bundesweit gegen das Verschwenden von Lebensmitteln protestiert. Auch in Leipzig wurden zuvor aus Containern gefischte genießbare Lebensmittel vor einem Supermarkt verschenkt. Eine der Aktivisten bekam es am Schluss mit der Polizei zu tun – die er selbst gerufen hatte.