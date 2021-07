Leipzig

Sand, Palmen und Liegestühle ziehen auf dem Burgplatz ein: Am Mittwoch läuft noch der Aufbau, am Donnerstag startet dann das vierwöchige Projekt „Familiensommer Burgplatz“. Es ist Teil des Hilfspakets der Stadt Leipzig zur Wiederbelebung der Innenstadt nach der Pandemie. Nicht alle Geschäfte haben den langen Lockdown überlebt, der Leerstand ist gewachsen.

Aufbau der Boulderwand für den „Familiensommer Burgplatz“ in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Um wieder mehr Leute in die City zu locken, wird der Burgplatz ab sofort täglich von 11 bis 22 Uhr zu einem bunten Ort der Begegnungen für Familien, für Junge und Alte, Kreative, Sportliche und Entspannungssuchende. Sportlich Ambitionierte können sich beim Bouldern, am Kickertisch oder auf der Slackline verausgaben. Kreativen steht eine Graffiti-Fläche sowie eine Fotowand für originelle sommerliche Bildmotive – beispielsweise für die sozialen Medien – zur Verfügung. Wechselnde gastronomische Angebote wie ein Foodtruck oder eine „Strandbar“ versprechen kühle Getränke und leckere Speisen. Ausruhbereiche mit Sand, Palmen, Paletten-Mobiliar und Liegestühlen laden zum Verweilen ein.

Programm hat noch Freiräume

In zwei aufgebauten Pergolen können sich immer von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 15 bis 20 Uhr, Vereine und Institutionen aus Sport, Kunst, Kultur und aus dem sozialen Bereich kostenfrei vorstellen. Auch Unternehmen sind eingeladen, die Pergolen zu nutzen und sich – für einen geringen Unkostenbeitrag – zu präsentieren.

Auf dem Burgplatz und in der Leipziger Innenstadt war es während der Lockdowns ungewohnt ruhig. Quelle: Andre Kempner

Die Abende von Donnerstag bis Sonntag stehen im Zeichen von Kunst, Kultur und Musik. Jeweils von 20 bis 22 Uhr unterhalten Leipziger Künstlerinnen und Künstler sowie Ensembles das Publikum. Das Programm steht bewusst nicht bis ins letzte Detail fest, sondern bietet Raum, sich spontan fürs Mitmachen zu entscheiden. Vereine, Institutionen, Künstlerinnen und Künstler sowie Unternehmen, die sich am „Familiensommer Burgplatz“ beteiligen möchten, können sich an die Eventagentur KMR mit Sitz in Stuttgart wenden, die das Projekt vor Ort betreut.

Das Konzept für den „Familiensommer“ wurde von der Stadt Leipzig, dem Centermanagement Petersbogen sowie dem Verein Expika in Zusammenarbeit mit der Agentur KMR entwickelt.

Kontakt: Kathrin Salzer, Tel. 0176 44484769, Mail: k.salzer@agentur-kmr.de

Von Kerstin Decker