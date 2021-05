Leipzig

Der Queen-Oldie „Bicycle race“ erschallte zum Auftakt der Fahrradtour aus dem Lautsprecher auf dem Rabet. Doch es war keine gewöhnliche Tour. Rund 250 Radfahrerinnen und Radfahrer der Leipziger Antifa schwangen sich am Sonntagnachmittag in Leipzig auf den Sattel, um historische Orte nationalsozialistischen Terrors sowie aktuelle Treffpunkte der radikalen Rechten zu besuchen. Organisiert hat dies das Ladenschluss-Aktionsbündnis gegen Nazis. Mit dabei war auch die Leipziger Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Die Linke). Die Leipziger Polizei begleitete die Demo, die friedlich blieb, mit mehr als einem Dutzend Beamten und Fahrzeugen – darunter die Fahrradstaffel.

Erste Station war ein Gebäudekomplex in der Kamenzer Straße 10/12. Bis 1945 befand sich dort das größte Frauenaußenlager des KZ Buchenwald. Erinnert wurde an die schlechten Bedingungen, unter denen die Frauen, darunter viele Jüdinnen aus Polen, schuften mussten. Eine Gedenktafel, die mehrmals zerstört wurde, zeugt noch heute davon. In den letzten Jahren machte das Haus als Trainingsstätte des „Imperium Fight Team“ sowie durch rechtsradikale Konzerte Schlagzeilen. Laut Linke ist dies eine Trainingsstätte militanter Neonazis, wie mehrfach betont wurde. „Es sind genau diese Orte, an denen sie für den Straßenkampf trainieren und Menschen verachtende Männerbünde ihren Nachwuchs rekrutieren“, hieß es. Die Tour führte auch nach Taucha und Paunsdorf, bevor sie am frühen Abend am Rabet endete. Die Rechten fänden in Leipzig ein weites Netzwerk zum Trainieren für ihre Angriffe, hieß es.

