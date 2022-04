Leipzig

Als Moritz Müller am Mittwoch die Kreissäge im Holzmaschinenraum singen ließ, schaltete Moritz Arnold das Messgerät ein. Der Lärmpegel zeigte 91 Dezibel (dB) – ab 85 ist das Tragen von Gehörschutz Pflicht. Unter dem Motto „Hört sich gut an“ fand der 25. Tag gegen Lärm in Leipzig statt. Mit Fachvorträgen und Praxisübungen machte die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft auf das Problem mit Langzeitfolgen aufmerksam.

Lärmschwerhörigkeit ist eine Berufskrankheit

In Deutschland sind etwa vier bis fünf Millionen Beschäftigte an ihrem Arbeitsplatz Lärm ausgesetzt, der die Gesundheit gefährdet. Die Lärmschwerhörigkeit gehört neben dem weißen Hautkrebs durch Sonnenstrahlen zu den häufigsten Berufskrankheiten in der Baubranche. Beim jährlich stattfindenden Aktionstag erlebten die Auszubildenden, wie Lärm wirkt und erfuhren, wie sie sich besser schützen können.

Prävention gegen Schäden

„Benutzt mehr Gehörschutz!“ predigte die studierte Präventionsberaterin Elke Graul in ihrem Vortrag mindestens zehn Mal. Die 46-jährige Ex-Rettungsassistentin sprach zum Thema Lärmauswirkungen auf den Körper: „Wenn das Ohr kaputt ist, ist es kaputt.“ Die im Innenohr befindliche Schnecke, die das eigentliche Hörorgan ist, hat Tausende von Haarsinneszellen mit feinen Härchen, die bei langandauerndem Lärm irreparabel geschädigt werden. Es gäbe immer noch Lehrlinge, die von Gehörschutz auf den Baustellen noch nichts mitbekommen haben, meinte sie kopfschüttelnd.

Aufklärung über Lärm

Ähnliches erlebt Klaus Fischer, der für die Berufsgenossenschaft (BG) Bau als Aufsichtsperson die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz unter die Lupe nimmt. „Dreiviertel der Azubis aus einer Klasse bekommen keine persönliche Schutzausrüstung, obwohl der Arbeitgeber verpflichtet ist“, sagte der 61-Jährige. Neben dem Gehörschutz gehören ab 80 dB Schutzbrille, Helm, Arbeitsschuhe und Wetterkleidung zur Ausstattung. „Ich versuche, die Lehrlinge zu sensibilisieren, beispielsweise mit einem Test einer ganz normalen Musikanlage in einem Pkw. Die Lärmmessung zeigte 94 Dezibel, eine erste Dröhnung vieler, die am Morgen mit dem Auto zur Arbeit fahren“, erklärte der ehemalige Meister, der jahrelang im Hochbau gearbeitet hat. Im digitalen Zeitalter gebe es schon Apps, die eine Schallpegelmessung durchführen können. Zum Vergleich: Ein Flugzeugstart schlägt mit 130 dB zu Buche, laute Discomusik bis 110 dB und eine schwere Erdbaumaschine mit 85 bis 90 dB.

Frank Winter (r.) an der Rüttelplatte und Aufsichtsperson Klaus Fischer beim Messen des Lärmpegels. Quelle: André Kempner

„Für mich ist Ruhe Arznei“

Frank Winter, der seit 1994 als Ausbilder arbeitet, hat in den Achtzigerjahren beim Leipziger VEB Bau- und Montage-Kombinat Süd Zimmermann gelernt. „Da war der Arbeitsschutz noch in seinen Anfängen“, erzählte der 59-Jährige. Heute sei der Gehörschutz im Holzmaschinenraum mit knapp 100 Dezibel ein absolutes Muss. „Für mich ist Ruhe Arznei“, die er sich nach Feierabend gönnt.

„Persönliches Interesse an den Maßnahmen“

Der duale Student Moritz Müller erlernt den Beruf eines Zimmerers und studiert Bauingenieurwesen an der hiesigen Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur. „Im Fach Bauphysik habe ich mich bereits mit dem baulichen Lärm beschäftigt“, berichtete der 21-Jährige, der aus einer Zimmermannsfamilie stammt. Außerdem sei es sein persönliches Interesse, alle Maßnahmen einzuhalten. Die Praxis sehe oftmals anders aus: „Da gibt es viele Kollegen anderer Firmen, die ohne Schutz arbeiten“, wusste der Leipziger zu berichten.

Lärm geht nicht nur auf die Ohren – auch Herz und Kreislauf betroffen

Professor Ulrich Laufs, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kardiologie am Universitätsklinikum Leipzig, verweist darauf, dass Lärm auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nachweislich erhöhen kann. „Lärm führt zu negativen Prozessen im Körper“, erklärte der Mediziner. „Dies äußert sich vor allem in schnellerem Herzschlag. Auch Stresshormone und entzündliche Botenstoffe können freigesetzt werden.“

Von Regina Katzer