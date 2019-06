Leipzig

Sommerzeit heißt für viele: Badezeit. Doch die birgt eben auch Gefahren. „Kinder ertrinken anders als Erwachsene, ganz leise nämlich. Sie verschwinden plötzlich, weil sie nicht um Hilfe schreien können“, so Ulf Bühlingen, Leiter der Poliklinik für Kinderchirurgie an der Uniklinik Leipzig (UKL) in einer Mitteilung. „Das Problem ist die Schockstarre.“

Fünf ertrunkene Kinder registrieren Bühligen und seine Kollegen pro Jahr durchschnittlich im UKL. „Die Verhütung von Kinderunfällen ist uns ein wichtiges Anliegen, da wir uns in der täglichen Arbeit immer wieder mit deren Folgen auseinandersetzen müssen“, so der Arzt. Aus diesem Grund findet in der Klinik von Montag bis zum 30. Juni eine Aktionswoche mit dem Thema „Vorbereitet für den Badespaß? Warum Ertrinken nicht nach Ertrinken aussieht!" statt.

Am Donnerstag, dem 27. Juni, sind Kinder und ihre Eltern sowie Lehrer und Erzieher zudem eingeladen, gemeinsam mit der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft ( DLRG) an einem speziell für Kinder ausgelegtem Programm teilzunehmen.

Von 9 bis 11.30 Uhr soll dann unter anderem spielerisch über Baderegeln aufgeklärt werden. UKL-Arzt Volker Hippe erklärt, woran man aus der Ferne erkennt, ob jemand ertrinkt. Ulf Bühligen spricht anschließend über Unfallprophylaxe, gefolgt von Frank Irmler vom DLRG, der unter dem Titel „Seepferdchen für alle“ Ratschläge zur Schwimmausbildung gibt. Ein Boot und ein Fahrzeug der DLRG stehen als Einsatztechnik zum Anschauen und Anfassen bereit. Es stehen noch Plätze ab 10.25 Uhr zur Verfügung.

