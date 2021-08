Leipzig

Was macht Leipzig aus? Welches Lebensgefühl, welche Traditionen und neuen Werte prägen den Alltag in der Stadt? Dieser Frage geht seit Juni die Ausstellung „Kennzeichen L“ im Stadtgeschichtlichen Museum nach.

Junge Künstlerinnen und Künstler greifen ein

Auf Einladung des Museums haben sich inzwischen auch Studierende, Meisterschülerinnen und Meisterschüler sowie Absolventinnen und Absolventen der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB) mit dem Begriff der Identität beschäftigt sowie über die Rolle des Museums beim Vermitteln, Archivieren und Bewahren nachgedacht. Ihr Denk- und Schaffensprozess läuft noch bis Donnerstag. Die Ergebnisse sind dann ab Freitag, 27. August, bis Mittwoch, 1. September, in der Aktionswoche „Beyond the L“ („Hinter dem L“) zu sehen und zu erleben.

Am Freitag um 15 Uhr wird Teil drei der Aktionsfläche eröffnet. Im Teil eins ist unter anderem eine Sammlung von Leipziger Alltagsgegenständen der Gegenwart zu sehen. Künstler Ronny Aviram aus Israel hat eine „Verschenke-Ecke“ zusammengetragen und stellt die Frage, welche Objekte bleibenden Wert haben. Künstlerin Nora Frohmann hat einen Eingriff an der Ostfassade des Museums vorgenommen: Normalerweise steht dort hinter dem Schriftzug „Museum“ ein Punkt. Sie hat das mit ihrer Installation „Zwei Punkte mehr" geändert, um den Begriff des Museums damit zu öffnen und zu erweitern. In Teil zwei der Aktionsfläche stellen unter anderem Johanna Eckhardt und Tobias Fabek den Entwurf für ein Monument für Connewitz gegen Gentrifizierung und Verdrängung auf Plakatpapier vor.

Diskussionen, Peformances, Rundgänge

Im Rahmen der Aktionswoche „Beyond the L“ finden im Museumsneubau am Böttchergäßchen sowie in der Alten Börse Performances, Stadtspaziergänge, Artist Talks und Filmvorführungen statt. Sie zeigen individuelle Perspektiven der Künstlerinnen und Künstler auf ihre Stadt. Zugleich stellen sie ein Angebot an die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung „Kennzeichen L“ dar, die Darstellung im Museum in verschiedenen Formaten mitzuschreiben oder Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen.

Mehr Informationen und das komplette Programm zur Aktionswoche „Beyond the L“ gibt es unter www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de/ausstellungen.

Von Kerstin Decker