Aktuelle Anmeldezahlen: Das sind Leipzigs beliebteste Gymnasien und Oberschulen

Im kommenden Schuljahr werden in Leipzig etwa 4200 Kinder von den Grundschulen auf die städtischen Oberschulen und Gymnasien wechseln. Bis zum 27. Februar hatten Eltern und Nachwuchs Zeit, sich dafür in den insgesamt 53 weiterführenden Schulen der Messestadt anzumelden. Dabei musste nicht nur der Schulweg, sondern auch die unterschiedlichen Profile der Einrichtungen beachtet werden. Die von den Grundschulen ausgestellten Bildungsempfehlungen konnten zumindest helfen, die Entscheidung zwischen Gymnasium oder Oberschule zu erleichtern.

Klar ist schon jetzt: Nicht alle Kinder werden ab September auch auf ihrer Wunschschule einen Platz finden können. Denn in manchen Stadtteilen ist der Andrang vor allem in den Gymnasien viel größer, als es tatsächlich Plätze gibt. Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich die Zahl der Wünsche zwar leicht, aber dennoch war der Flaschenhals bei insgesamt 2500 Anmeldungen in 23 städtischen Gymnasien an manchen Stellen enger als in anderen. In den Oberschulen ist die Situation meist etwas entspannter, aber auch da gibt es inzwischen Stadtteile mit größerem Bedarf, werden nicht alle der 1750 angehenden Fünftklässler am Ende auch auf dem gewünschten Platz sitzen können.

Generell gilt: Gibt es an einer Schule mehr Anmeldungen als verfügbare Kapazitäten, wird gelost. Wer dabei Fortuna nicht auf seiner hat, wird an eine anderes Gymnasium oder eine andere Oberschule weitergereicht. Eltern und Kinder waren deshalb aufgerufen, bei der Anmeldung in ihrer Wunschschule auch gleich noch zwei Alternativen anzugeben.

Die beliebteste Bildungseinrichtung Leipzigs ist und bleibt das Karl-Heine-Gymnasium in Plagwitz. Schon im vergangenen Jahr führte das aktuell noch im Interimsbau in Lindeau untergebrachte Gymnasium die Liste der Anmeldungen an. Im September soll es nun in den Neubau an der Karl-Heine-Straße gehen – und wie es scheint, wollen 278 aktuell noch auf Grundschulen lernende Mädchen und Jungen unbedingt dabei sein. Das sind gegenüber dem Vorjahr noch einmal 75 Anmeldungen mehr. Etwa die Hälfte wird aber wohl eine Ablehnung erhalten haben, denn zehn neue fünfte Klassen werden auch im Neubau unmöglich sein.

Ebenfalls seit Jahren besonders beliebt sich Gerda-Taro-Schule, Humboldt-Schule und Kant-Gymnasium – zuletzt gab es dort allerdings ein paar Anmeldungen weniger. Zu den Aufsteigern der Saison gehören neben der Louise-Otto-Peters-Schule vor allem das Gymnasium an der Messe in Wiederitzsch (+55) und die aktuell ebenfalls noch im Interim untergebracht Schule an der Prager Spitze (+42).

Auch bei den Oberschulen ist die beliebteste keine Überraschung: Die sanierte Schule an der Ratzelstraße war schon im vergangenen Jahr Spitzenreiter und bleibt es trotz merklich weniger Anmeldungen auch im kommenden. In der 68. Oberschule in Gohlis wird man auch mit Erleichterung einen Rückgang der Anmeldezahlen festgestellt haben, trotzdem gehört auch diese weiter zu beliebtesten. Neu dabei ist die Oberschule am Barnet-Licht-Platz, die bisher als Teil der 128. Oberschule fungierte und mit Beginn des neuen Schuljahres nun die modernen Räume an der Alten Messe beziehen kann.

Von Matthias Puppe