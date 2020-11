Leipzig

Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle hat in Sachsen fast die 50.000er-Marke erreicht. Wie das Sozialministerium am Donnerstag mitteilte, stieg die Zahl der Infizierten um 1722 Fälle auf 49.410. Binnen 24 Stunden sind demnach 69 Patienten gestorben. Insgesamt wurden damit im Freistaat seit dem Beginn der Pandemie 785 Todesfälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Sachsen liegt laut SMS am Donnerstag bei 220 Fällen pro 100.000 Einwohner. Die höchste Inzidenz in Sachsen weist der Landkreis Zwickau mit einem Wert von 356,2 auf.

In Leipzig liegt die Gesamtzahl der Infektionen laut SMS bei 3469. Seit Mittwoch kamen demnach 137 Infektionen dazu. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Leipzig liegt den Angaben des Ministeriums zufolge bei 111,1 Fällen pro 100.000 Einwohner und Woche. Wie die Stadt Leipzig mitteilte, befinden sich aktuell 62 Personen in stationärer Behandlung –sieben davon auf der Intensivstation. 770 weitere Menschen stehen unter häuslicher Quarantäne.

Die Corona-News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Stand: 26.11.2020, laut SMS)

In Leipzig gibt es laut SMS bislang 3.469 bestätigte Infektionen. Das sind 137 mehr als am Mittwoch.

In Sachsen sind aktuell 49.410 Infektionen bestätigt – ein Plus von 1.722 im Vergleich zu Mittwoch.

Todesfälle: Die Zahl der Todesfälle ist seit Mittwoch um 69 auf 785 gestiegen.

Spitzenreiter bei den Infektionen ist laut SMS der stark betroffene Erzgebirgskreis mit 7535 Infektionen (+310), gefolgt vom Landkreis Bautzen mit 5715 (+213) und von Dresden 5423 Fällen (+0). Im Landkreis Zwickau wurden bislang 4642 Infektionen erfasst (+252), in Leipzig 3469 (+137), im Landkreis Leipzig 1872 (+76), in Nordsachsen 1922 (+77) und im Kreis Mittelsachsen 3701 (+139).

Als genesen gelten in Sachsen nach Schätzungen des SMS etwa 31.270 Menschen. Damit wären rund 17.355 Infektionen weiter aktiv.

In Leipzig gibt es laut SMS 18 Todesfälle. Die Stadt selbst spricht von 26 verstorbenen Corona-Patienten.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachen und Deutschland können Sie sich in unserem Überblicksstück verschaffen.

Sport, Freizeit, Veranstaltungen und Reisen

Leipziger Wirte dürfen mehr Heizstrahler nutzen : Auf Leipziger Freisitzen dürfen Gastronomen ab sofort in unbegrenzter Zahl Heizstrahler betreiben. Der Stadtrat hat die geltende Beschränkung wegen der Corona-Pandemie vorübergehend aufgehoben

Leipziger Wirte dürfen mehr Heizstrahler nutzen: Auf Leipziger Freisitzen dürfen Gastronomen ab sofort in unbegrenzter Zahl Heizstrahler betreiben. Der Stadtrat hat die geltende Beschränkung wegen der Corona-Pandemie vorübergehend aufgehoben

Leipziger Weihnachtsmarkt abgesagt: Wie die Stadt bekannt gab, wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt in Leipzig geben.

Wirtschaft

Sachsens Arbeitgeberpräsident warnt vor Schulden für Steuerzahler: Mehr Ehrlichkeit in Corona-Krise – das fordert Sachsens Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner . Der Staat dürfe nicht den Eindruck erwecken, dass die Staatskasse nicht leer wird. Am Ende zahle immer der Steuerzahler die Zeche.

Sachsens Arbeitgeberpräsident warnt vor Schulden für Steuerzahler: Mehr Ehrlichkeit in Corona-Krise – das fordert Sachsens Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner. Der Staat dürfe nicht den Eindruck erwecken, dass die Staatskasse nicht leer wird. Am Ende zahle immer der Steuerzahler die Zeche.

Corona-Krise drückt Bruttoverdienste in Sachsen: Die Corona-Pandemie und damit einhergehende Regelungen haben die Bruttoverdienste bei Vollzeitjobs in Sachsen in den meisten Branchen erwartungsgemäß sinken lassen. Im Gastgewerbe gingen die Verdienste im Vergleich zum Vorjahresquartal um mehr als ein Drittel zurück, im Autobau um ein Fünftel, in der Industrie insgesamt um sieben Prozent. Einen Anstieg gab es im Sozialwesen und bei Finanzdienstleistungen. Leipzigs Tourismus leidet unter Corona: Die Corona-Pandemie hat die Fremdenverkehrsbranche heftig getroffen. Das schlägt sich auch im Städtetourismus nieder. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes haben im ersten Halbjahr 2020 nur noch 417.000 Gäste Leipzig besucht. Das ist ein Rückgang von 53 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019. Im April war die Besucherzahl sogar um 94 Prozent eingebrochen.

