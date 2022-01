Leipzig

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen ist gesunken. Am Dienstag lag die Zahl der wöchentlichen Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 232,0 – nach 248,5 am Vortag. Damit ist der einstige Corona-Hotspot Sachsen weiterhin das Bundesland mit der zweitniedrigsten Inzidenz nach Thüringen (197,9). Bundesweit lag der Wert am Dienstag bei 553,2.

Nach RKI-Angaben wurden im Freistaat bis zum frühen Dienstagmorgen weitere 713 Corona-Infektionen und 22 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona registriert. Demnach haben sich seit Beginn der Pandemie 680.797 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 13.795 sind seit März 2020 im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Innerhalb des Freistaats wurden die höchsten Infektionsraten in den Städten Leipzig (372,7) und Dresden (290,7) registriert. Den geringsten Wert wies das RKI für den Erzgebirgskreis (136,2) aus.

Bettenbelegung weiterhin unter Belastungswert

In Sachsen wurden am Freitag die Corona-Schutzmaßnahmen gelockert. Viele bislang geschlossenen Einrichtungen dürfen unter der Maßgabe von 2G (genesen oder geimpft) oder mit der neu eingeführten 2G-plus-Regel wieder öffnen.

Der kritische Belastungswert bei den Krankenhausbetten für Corona-Patienten auf Normalstationen, liegt bei 1300 belegten Betten. Für die Intensivstationen beträgt dieser Wert 420. Werden diese Werte an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten, können am übernächsten Tag (3+2-Regel) weitere Lockerungen beispielsweise in der Gastronomie greifen. Aktuell sind in sächsischen Krankenhäusern 544 Betten auf Normalstation (Vortag: 538) und 293 auf Intensivstationen (Vortag: 302) mit Covid-19-Patienten belegt (Stand: Montag).

222 Omikron-Fälle mehr als am Vortag

Die hochansteckende Omikron-Variante des Virus ist auch in Sachsen weiter auf dem Vormarsch: In Leipzig führt das Gesundheitsamt die weiterhin hohe Inzidenz auf steigende Infektionen mit der Omikron-Mutation zurück. Am Dienstag hat das RKI 2392 Omikron-Fälle für den Freistaat gemeldet. Das waren 222 Fälle mehr als noch am Vortag.

