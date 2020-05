Leipzigs Georg-Schwarz-Straße stadteinwärts gesperrt

Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen:

Georg-Schwarz-Straße zwischen Calvisius- und Erich-Köhn-Straße: Vom 27. Mai bis zum 2. Juni läuft der erste Bauabschnitt des Einbaus von Gehwegnasen im Bereich der Georg-Schwarz-Straße ab. Der Abschnitt ist dann stadteinwärts in Richtung Calvisiusstraße gesperrt, weil dort an den Einmündungen die Überführungen für Fußgänger sicherer gemacht werden.

Buchener Straße: Autofahrer sollten vom 26. Mai bis zum 2. Juni eine Vollsperrung in Höhe der Kreuzung Pestalozzistraße einplanen.

Christian-Ferkel-Straße zwischen Yorck- und Blücherstraße: Diese Trasse ist von Montag bis zum 21. Juni voll gesperrt.

Dieskaustraße: Gleich zwei Einschränkungen stehen in dieser wichtigen Ausfallstraße an: Von Montag bis zum 26. Juni wird die Fahrbahn in Höhe der Hausnummer 297 in südliche Richtung gesperrt; von Dienstag bis zum 12. Juni gibt es die gleichen Einschränkungen auch in anderen Teilen dieser Fahrbahn. Der Autoverkehr wird in beiden Fällen mit einer Wechselampel vorbeigeführt.

Flößenstraße: Vom 25. Mai bis zum 19. Juni ist diese Verbindung dicht. Die Zufahrt bis zum Getränkemarkt ist frei.

Hermundurenstraße: Komplett gesperrt sind vom 26. bis zum 29. Mai die Bereiche zwischen Stahmelner und Pferdnerstraße sowie zwischen Pferdnerstraße und Sackgassen. Eine drei Meter breite Fahrgasse im Kreuzungsbereich der Pferdnerstraße ist ständig gewährleistet.

Lützner Straße/Schönauer Ring: Dort sind am 27. und 28. Mai weniger Spuren nutzbar.

Oststraße zwischen Prager Straße und Volckmarstraße: Weil Abwasserschächte reguliert werden müssen, ist vom 25. bis zum 31. Mai halbseitig gesperrt. Auch die Zufahrt zur Oststraße ist dicht; eine Umleitung führt über Mühl- und Josephinenstraße.

Permoserstraße am Knoten Torgauer Straße/Adenauerallee: Autofahrer müssen am 29. und 30. Mai in Richtung Adenauerallee mit weniger Spuren auskommen. Außerdem ist die Rechtsabbiegespur in Richtung Torgauer Straße stadtauswärts gesperrt.

Riesaer Straße zwischen Am Bauernteich und Theodor-Heuss-Straße: Dort ist vom 25. bis zum 29. Mai stadteinwärts eine Fahrbahneinengung notwendig.

Zschochersche Straße/ Karl-Heine-Straße: Mit weniger Platz müssen Autofahrer vom 25. Mai bis zum 5. Juni auch an dieser Stelle klarkommen. Gleichzeitig wird der Gehweg gesperrt. Ein Linksabbiegen von der Zschocherschen in die Karl-Heine-Straße ist nicht möglich.

Friedrich-Ebert-Straße 67: Vom 25. Mai bis zum 5. Juni ist der Gehweg unpassierbar. Ein Ersatzgeh- und Radweg ist eingerichtet, Autofahrer sollten eine Fahrbahneinengung einplanen.

Hans-Weigel-Straße/Topasstraße: In diesem Abschnitt ist vom 25. Mai bis zum 5. Juni eine Fahrbahneinengung erforderlich. Gleichzeitig wird dort der Rad- und Gehweg gesperrt. Der Fahrverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt; Fußgänger werden mit Hilfe einer Querungshilfen auf die Gegenseite geleitet.

Jahnallee – Zeppelinbrücke stadteinwärts: Dort ist der Rad-/Gehweg vom 2. bis zum 5. Juni nicht nutzbar. Es wird ein Ersatzgeh- und Radweg eingerichtet und für die Autofahrer eine Fahrspurreduzierung vorgenommen.

