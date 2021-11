Eine neu gegründete Selbsthilfegruppe in Leipzig richtet sich speziell an Personen, die Erfahrungen mit alkoholkranken Menschen in ihrem Umfeld gemacht haben. Starker Alkoholkonsum oder auch Alkoholabhängigkeit haben nicht nur auf die Betroffenen selbst negative Auswirkungen. Auch das enge Umfeld, wie Familie, Freunde und Bekannte sind mitbetroffen. Schätzungsweise kommen auf jeden Alkoholkranken vier bis fünf Angehörige, die unter den Folgen der Sucht leiden. Die Treffen sollen einen vertrauensvollen Rahmen schaffen, um sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, und es soll Raum für die eigenen Bedürfnisse entstehen.

Interessierte wenden sich bitte an die Selbsthilfekontakt- und Informationsstelle (SKIS), E-Mail: selbsthilfe@leipzig.de