Leipzigs Rosa-Luxemburg-Straße wird Großbaustelle

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen

Rosa-Luxemburg-Straße: Am Montag beginnt die Sanierung der Rosa-Luxemburg-Straße zwischen Hahnekamm und Eisenbahnstraße. Bis Mitte Dezember 2020 ist der Bereich für den Kfz-Verkehr voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt zunächst kleinräumig und auf wechselnden Routen. Busse und Bahnen fahren im Baubereich zunächst wie gewohnt. Der Anliegerverkehr aus Richtung Schützenstraße/Hofmeisterstraße ist frei, ebenso die Querung der Rosa-Luxemburg-Straße auf die Hans-Poeche-Straße in Nord-Süd-Richtung. Für Radler ist eine Umleitung über Mecklenburger und Brandenburger Straße in beide Richtungen ausgeschildert. Ab 2. Juni werden die Straßenbahnen 1, 3 und 8 umgeleitet. Die Haltestelle Hofmeisterstraße kann dann nicht bedient werden. Für die Linie 8 ist zudem Schienenersatzverkehr im Einsatz. Auch für die Buslinien 72/73 kommt es zu Änderungen.

Portitzer Allee zwischen Heiterblickallee und Debyestraße: Vom 18. bis 20. Mai sollten Autofahrer eine Vollsperrung und eine Umleitung in beide Richtungen über Torgauer, Hohenticheln-, Permoserstraße und Paunsdorfer Allee einplanen.

Riesaer Straße/Ecke Hans-Weigel-Straße: Eine Baustellenzufahrt mit einer temporären Ampel sollte dort von Montag bis zum 31. Dezember beachtet werden.

Paunsdorfer Allee zwischen Am Sommerfeld und Riesaer Straße: Vom 18. bis zum 25. Mai muss täglich von 9 bis 14 Uhr die Rechtsabbiegespur in Fahrtrichtung Riesaer Straße stadteinwärts eingekürzt werden.

Holzhäuser Straße zwischen Rudolph-Herrmann-Straße und Lange Reihe: Weniger Platz haben Autofahrer dort vom 21. Mai bis zum 30. September stadtauswärts. Auch der stadtauswärtige Gehweg ist nicht nutzbar, Fußgänger werden mit einer mobilen Ampel auf die gegenüberliegende Seite geleitet.

Galileistraße: Diese Verbindung wird von Montag bis zum 30. Juni in mehreren Abschnitten gesperrt. Nach Beendigung der täglichen Arbeit ist die Überfahrt gewährleistet.

Fritz-Zalisz-Straße/Knoten Feldstraße: Vom 18. Mai bis zum 5. Juni ist der Kreuzungsbereich voll gesperrt und eine örtliche Umfahrung eingerichtet.

Chemnitzer Straße zwischen Höltystraße und Kreisverkehr: Dort sollten Autofahrer vom 15. Mai bis zum 5. Juni von 9 bis 14 Uhr eine halbseitige Sperrung als Wanderbaustelle in stadteinwärtige Richtung beachten. Der Verkehr wird an der Baustelle abwechselnd vorbeigeführt.

Gohliser Straße 38: Fußgänger müssen vom 18. bis zum 20. Mai die gegenüberliegende Straßenseite und eine Fußgängerampel nutzen.

