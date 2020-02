Akute Überlastung: Fast jeder zehnte Polizist in Leipzig krank

Leipzig

Beamte der Leipziger Polizeidirektion (PD) sind so häufig krank wie sonst keiner ihrer Kollegen im Freistaat. Nach einer aktuellen Erhebung des sächsischen Innenministeriums auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Sebastian Wippel ( AfD) war Ende 2019 mit 9,55 Prozent fast jeder zehnte Leipziger Polizist krank gemeldet.

Weniger Kranke in anderen Dienststellen

Verglichen mit allen anderen Polizeidirektionen in Sachsen, dem Landeskriminalamt und dem Polizeiverwaltungsamt ist das mit Abstand der höchste Krankenstand. In Dresden waren beispielsweise 8,02 Prozent der Beamten erkrankt, in Chemnitz 7,76 Prozent. Auch die Bereitschaftspolizei, die durch etliche Demonstrationen und Einsätze bei Fußballspielen ebenfalls stark gefordert ist, kommt mit einem Krankenstand von 5,52 Prozent nicht an Leipziger Verhältnisse heran. Zum Vergleich: Der Krankenstand innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung belief sich im Januar auf 3,32 Prozent, im Jahresschnitt 2019 waren es rund 4,34 Prozent.

„Zu viel Arbeit, zu wenig Polizei “

Dabei hat sich die Lage für Ordnungshüter in der Messestadt binnen eines Jahres kaum verbessert. Ende 2018 waren 9,62 Prozent von ihnen aufgrund von Erkrankungen nicht einsatzbereit. Auch da hatte die Leipziger PD bereits den traurigen Spitzenrang in Sachsen inne.

Für Matthias Lukat steht die Ursache fest: „Zu viel Arbeit für zu wenig Polizei“, sagt der Bezirkschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP) gegenüber der LVZ. Seit Jahren habe Leipzig das höchste Kriminalitätsaufkommen im gesamten Freistaat. Im Jahr 2018 hatte die hiesige Polizeidirektion, zu der neben der Messestadt die Landkreise Leipzig und Nordsachsen gehören, 98 754 Straftaten zu bearbeiten, davon allein 72 045 im Stadtgebiet Leipzig. Zum Vergleich: In der gesamten Polizeidirektion Dresden kamen 71 361 Fälle zusammen, in Chemnitz 45 750.

Psychosomatische Erkrankungen

Ein weiteres Problem aus Sicht der Gewerkschaft: „Wir haben eine Schere zwischen Jung und Alt“, so Lukat, „durch die jahrelange Rotstift-Politik fehlt der Mittelbau.“ Mindestens zehn Prozent der Kollegen seien mit erheblichen Einschränkungen oder überhaupt nicht im operativen Dienst einsetzbar, könnten mithin nur Innendienst machen oder wären für bestimmte Einsatzlagen nicht verwendbar.

Nach Gewerkschaftsangaben verfügt die PD über eine Soll-Stärke von 3100 Beschäftigten, von denen 450 im Verwaltungsdienst sind. Alle anderen sind Vollzugsbedienstete. Deren Zahl sei aber in der Realität deutlich geringer – etwa durch Abordnungen zu anderen Dienststellen oder auch Ausbildungen und Elternzeiten.

Man registriere Fälle von psychosomatischen Erkrankungen, Beamte schreiben Überlastungsanzeigen. „Aufgrund des immensen Anfalls von Arbeit sagen Kollegen, sie können einfach nicht mehr,“ schildert der GdP-Bezirkschef das Problem. „Irgendwann kippen dann selbst junge Leute aus den Stiefeln.“

„Buhmann der Nation“

Das hänge auch damit zusammen, dass neben dem ohnehin stressigen Alltagsgeschäft in der Stadt eine dauerhaft hohe Einsatzlage mit Demonstrationen und anderen Großeinsätzen herrsche. Auch jüngste Debatten um falsche Einsatztaktik und andere Vorwürfe tragen laut Lukat zur angespannten Lage bei. „Wir beschützen eine Lage, wozu wir vom Gesetzgeber verpflichtet sind und bekommen von allen Seiten nur Kritik“, so der Gewerkschafter. „Wir haben immer das Gefühl, dass wir der Buhmann der Nation sind.“

