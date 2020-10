Leipzig

Knapp vier Wochen noch, dann soll der Leipziger Weihnachtsmarkt starten. Für Unruhe sorgt dabei die Ungewissheit im Hinblick auf die steigenden Corona-Infektionszahlen. Wird der kritische Grenzwert bereits vor dem 24. November überschritten, wird es auch in Leipzig diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Am Dienstag klärte der Oberbürgermeister der Messestadt, Burkhard Jung, die wichtigsten Fragen zum Thema und machte deutlich, dass die Lage ernst ist.

Ab wann wird die Durchführung des Weihnachtsmarktes kritisch?

Erreicht die Sieben-Tage Inzidenz in Leipzig den Wert von 35 Bürgern pro 100.000 Einwohnern, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, wird der Weihnachtsmarkt abgesagt. Das machte Jung deutlich. Noch sei man weit von diesem kritischen Wert entfernt, erklärte der Oberbürgermeister. Genau da wolle man auch bleiben. „Und deswegen heißt es auch für Veranstaltungen, die nun folgen, dass wir uns einschränken müssen. Ein Weihnachtsmarkt ist potenziell ein Markt an dem viele Menschen sich begegnen, sich nahe kommen“, sagte Jung. Die Verantwortlichen der Stadt hätten lange darüber gesprochen, welcher Weg nun eingeschlagen werden müsse, um dennoch den Händlern entgegenkommen zu können, den Einzelhandel zu fördern und trotzdem Abstand sowie Hygiene zu waren und die Kontakte der Weihnachtsmarktbesucher zu minimieren.

Anzeige

Was passiert, wenn der Wert während der Marktzeit überschritten wird?

Steigen die Corona-Infektionen auf 35 Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen und der Weihnachtsmarkt läuft bereits, werden Konsequenzen gezogen und der Markt geschlossen. Die Händler kommen auf eigenes Risiko, bestätigte Jung, auch im Hinblick auf die zu zahlende Standgebühr.

Wie wird der Weihnachtsmarkt organisiert?

Anders als in den vergangenen Jahren wird der Leipziger Weihnachtsmarkt 2020 nicht in feste Abschnitte eingeteilt und mit Zäunen begrenzt. Die Stände sollen großzügig im Innenstadtbereich verteilt werden. Das ist auch möglich, weil sich die Zahl der Händler deutlich verkleinert hat. Waren es 2019 noch bis an die 300 Stände, sind es in diesem Jahr nur rund 140. Festliche Stimmung soll dennoch aufkommen, erklärte Jung. „Wir werden die Tanne aufstellen, wir werden eine vorweihnachtliche Situation in der Innenstadt haben. Wir haben ein Markttreiben an den Ständen, wo Strickwaren, Leder oder auch Herrnhuter Sterne verkauft werden.“ Was es dagegen nicht geben wird ist Gastronomie. „Kein Glühwein, keine Bratwurst, keine Kräppelchen“, betonte Jung. Mit dem Beginn des Weihnachtsmarktes wird in der Innenstadt ein Alkoholverbot ausgesprochen. Eine entsprechende Verordnung möchte die Stadt in der kommenden Woche veröffentlichen. Betroffen davon ist auch das finnische Dorf, traditionell auf dem Augustusplatz beheimatet. Dieser bleibt dieses Mal leer. Die Betreiber haben sich gegen eine Teilnahme am Weihnachtsmarkt entschieden. Auf Flammlachs und Glöggi müssen die Besucher also verzichten.

Was bedeutet das Alkoholverbot ?

Das Alkoholverbot in der Innenstadt wird für alle gastronomischen Anbieter in diesem Bereich gelten. „Das steht fest“, sagte Jung. „Kein Glühwein to-go.“ Das heißt, dass auch bereits ansässige Geschäfte zur Zeit des Weihnachtsmarktes nur noch in den Innenräumen Alkohol verkaufen dürfen. Straßenstände sind ihnen nicht erlaubt. „Das ist die einzige Chance, um bis Weihnachten eine Situation zu haben, die uns in den Infektionszahlen beherrschbar erscheint“, erklärte Jung dazu. Außerdem erwägt die Stadt, das Verbot auszuweiten und den generellen Verkauf und Verzehr von Essen oder Getränken außerhalb von Innenräumen zur Zeit des Weihnachtsmarktes in der Stadt zu untersagen. Damit sollen Gruppenbildungen zu vermieden werden. Da die rechtliche Grundlage dazu jedoch komplexer sei, müsse das noch geprüft werden, erklärte ein Sprecher der Stadt auch Nachfrage. „Am Ende geht es darum: Wir wollen keinen Lockdown. Wir möchten nicht das es zu stärkeren Infektionsketten kommt und ich glaube, das die meisten Menschen das auch verstehen“, appellierte Jung zum Schluss. Er möchte, mit Blick auf das rasant steigende Infektionsgeschehen um das Coronavirus, keine Verhältnisse wie in anderen deutschen Großstädten.

Kinder-Tassen sind schon da – in dreifacher Zahl

Eine gute Nachricht gibt es allerdings für die Sammler der beliebten Weihnachtsmarkt-Tassen. Diese seien bereits da und sollen mit Beginn des Marktes zum Verkauf angeboten werden, heißt es von der Stadt. Weil besonders die Kinderpunsch-Tassen mit dem Figuren aus dem Sandmännchen in den vergangenen Jahren so beliebt waren, wurde das Kontingent um das dreifache erhöht. Zu rechnen ist mit einem weiteren Motiv aus der Reihe. Die 17.000 Tassen mit der Figur Moppi waren 2019 innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft.

Moppi Quelle: Marktamt Leipzig

Von Vanessa Gregor