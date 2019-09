Allee Center bekommt „Leipzigs größtes Marken-Outlet“

Leipzig

Im Grünauer Allee Center öffnet am 2. Oktober um 9.30 Uhr das erste Outlet vom traditionsreichen Modeunternehmen Fischer aus Taucha. Auf 1500 Quadratmetern wird Damen- und Herrenmode von Freizeit-Looks bis hin zu Kleidern und Anzügen, Wäsche, Schuhen und Accessoires angeboten, teilte das Unternehmen mit. Es handle sich um die von „Mein Fischer“ gewohnten Marken – nur zu dauerhaft reduzierten Preisen, so Geschäftsführer Ulrich Fischer.

Umbau der H&M-Fläche begann im August

Bereits Mitte August seien die Umbauarbeiten auf der ehemaligen H&M-Fläche (in der Nähe des Saturn-Marktes) gestartet worden. „In nur sechs Wochen entsteht hier das größte Markenoutlet Leipzigs“, erklärte er.

Zum Start umfasse das Sortiment mehr als 10 000 Artikel. In Leipzig ist das 1832 gegründete Familienunternehmen schon in den Höfen am Brühl, im Paunsdorf Center (P.C.) und mit der Boutique „ Marc Cain“ im Speck’s Hof vertreten. Darüber hinaus gibt es 14 weitere Filialen in Mitteldeutschland und einen Online-Shop.

Ware auf zwei Etagen nach Marken sortiert

Die Waren in dem neuen Outlet werden auf zwei Etagen nach der jeweiligen Marke sortiert, um den Überblick zu erleichtern. Laut Geschäftsführer Fischer ist das ein Unterschied zu anderen Outlets. Vor langer Zeit gab es im Allee Center schon mal eine Fischer-Filiale – sie wurde jedoch vor 15 Jahren geschlossen.

Mein Fischer lädt in allen Häusern regelmäßig zu Modenschauen ein – hier zum Beispiel mit den Models Juliane Nestroi, Ebony Schneeweiß, Anastasia Aksak und Gregorio Hernández (von links) in den Leipziger Höfen am Brühl. Quelle: Christian Modla

Modenschauen am kommenden Samstag

Die Neueröffnung nimmt das Allee Center zum Anlass für ein zwei Wochen dauerndes Event namens „Herbstmode“, so Centermanagerin Stefanie Behrends. Zum Beispiel werde eine Modewelt in der Rotunde zu sehen sein. Am 5. Oktober um 14 und 16 Uhr veranstalten die ansässigen Textilhändler aufwendig gestaltete Modenschauen.

Allee Center schon mehrfach verkauft

Das Grünauer Allee Center wurde 1996 errichtet und bietet 40 000 Quadratmeter Mietflächen.In den letzten Jahren wurde die Immobilie mehrfach verkauft – zuletzt im August 2018 an den Fonds EQT Real Estate. Das Center-Management liegt seit der Eröffnung in den Händen der ECE aus Hamburg, welche in Leipzig auch die Promenaden Hauptbahnhof betreibt. Ende 2017 fand im Allee Center die letzte große Neueröffnung statt. Damals ging auf einer Teilfläche des ehemaligen Real-Marktes Leipzigs erster Rewe City an den Start.

Von Jens Rometsch