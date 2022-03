Leipzig

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hat die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gelobt. Er bedanke sich ausdrücklich bei allen, die helfen wollten, Spenden sammeln und Sachspenden abgeben, sagte Jung in einer Videobotschaft am Mittwoch. „Dieser widerliche Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine hat unglaubliches Leid produziert und Menschen in Not gebracht“, sagte er.

Viele suchten nun in Deutschland Zuflucht. „Wir wollen und wir werden diesen Tausenden von Menschen Zuflucht bieten.“ Zugleich bereite ihm Sorgen, dass es momentan Hetze gegen russische Mitbürgerinnen und Mitbürger gebe und Kinder in den Schulen gemobbt würden. „Wir wollen in unserer Stadt allen, jeglicher Herkunft, allen Menschen Zuflucht bieten. Alle, die bei uns sind, die unter uns leben und wohnen, sind Leipzigerinnen und Leipziger“, sagte Jung. Ziel müsse es sein, den Geflüchteten zumindest ein Leben in Sicherheit zu ermöglichen.

Lesen Sie auch Newsblog „Leipzig hilft“: Weitere Spendenaktionen

Jung wies in seiner kurzen Ansprache zudem noch einmal auf die Einrichtung des Ankunftszentrum im Neuen Rathaus hin, wo unter anderem Erste Hilfe bei der Suche nach einer Unterkunft sowie bei Schul- und Kitafragen geboten werde.

Von anzi/dpa