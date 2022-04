Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Grünau haben die Rentner Fritz und Ingrid Hundt zwischen Wohnblöcken in ihrem Kiez eine kleine Oster-Oase geschaffen. Mit rund 2000 bunten Eiern haben sie Bäume und Sträucher dekoriert. Dazu bevölkern fast 100 Hasen aus Plüsch oder Holz verschiedene Ecken im „Hundtschen Park“, die jeden Morgen raus- und am Ende des Tages wieder in die Wohnung getragen werden müssen. Das alles geschieht auf eigene Rechnung und zur Freude der Anwohner. „Wir machen das mit Lust und Liebe und ohne aufzurechnen, was es kostet“, sagt die 78-jährige Ingrid Hundt.

Die Plüschhasen werden jeden Morgen im Park platziert und abends von den Hundts wieder in die Wohnung getragen. Quelle: Waltraud Grubitzsch

Areal ist beliebter Treffpunkt

Das Ehepaar Hundt hat über Jahrzehnte aus einer brachliegenden Fläche von der Größe eines Fußballfeldes eine fantastische Oase gestaltet. Dazu haben sie einen Patenschaftsvertrag mit der Stadt Leipzig abgeschlossen. Sie haben Bäume gepflanzt und Sitzecken angelegt. So ist das Areal zu einem beliebten Treffpunkt für die Nachbarschaft geworden. In diesen Tagen schmettert eine Amsel ihr Lied und die Igel tippeln über die Wege.

DAuch eine Sammlung von Sprüchen findet sich im Grünauer Park der Hundts. Quelle: Waltraud Grubitzsch

Feinarbeit ist Frauensache

Die Hundts nennen den bunt dekorierten Garten nahe dem Schönauer Ring auch ihr „grünes Wohnzimmer“. „Wir sind ein kreatives Team, aber für die Feinarbeit ist dann doch meine Frau zuständig“, betont Fritz Hundt, mancher Leipzigerin und manchem Leipziger als Hobby-Stadthistoriker bekannt. „Da es früher kaum Spielplätze gab, kamen auch die Kinder immer zahlreich vorbei. Heutzutage feiern hier unsere Nachbarn kleine Feste oder sie veranstalten im Sommer ein Grillerchen. Wir bauen dann eine schöne Tafel auf und stellen auch das Geschirr“, erzählt „Parkchefin“ Ingrid Hundt, die früher als Kindergärtnerin arbeitete.

Aufhängen ist zeitraubend

Zu Ostern freut sich besonders der Grünauer Nachwuchs über die vielen Ostereier und süßen Häschen. „Da kommt der Kindergarten und es kommt die Kinderkrippe“, erzählt Fritz Hundt. Die Erzieherinnen fänden dort Anregungen für bunte Osterbilder. Vor allem das Aufhängen der Eier sei zeitraubend, berichtet der ehemalige Lehrer für Mathematik und Physik, der zuletzt am Leipziger Sportgymnasium unterrichtete. In diesem Jahr hätten sie damit schon Ende März begonnen, um nur ja auch rechtzeitig fertig zu werden. Umso schöner sei es gewesen, dass allein am Gründonnerstag ungefähr 100 Kinder mit großen Augen durch den geschmückten Park zogen.

„Wir freuen uns über jeden neugierigen Besucher; egal ob er ein Grünauer, Stötteritzer oder Lausener ist“, sagt Fritz Hundt, der über die Osterfeiertage zu Hause voll eingebunden ist. „Da ich ein sesshafter Typ bin, stört mich das aber nicht. Außerdem kommen mein Sohn und die Schwiegertochter mit unserem dreijährigen Enkel zu Besuch“, verrät der 80-Jährige.

Von Regina Katzer