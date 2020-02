Alles Gute zum Valentinstag! Diese Tipps haben LVZ-Leser für eine glückliche Beziehung

Leipzig

Durchschnittlich 220.000 Heiratsanträge werden jedes Jahr am Valentinstag gemacht. Ob das eine Garantie für eine glückliche und langanhaltende Ehe ist? Zumindest nehmen es viele Paare als gutes Omen für den Fortgang ihrer Beziehung, wenn sie sich an einem 14. Februar noch einmal ein bisschen enger aneinander binden.

Hoch im Kurs stehen an diesem Tag, auch nach vielen Ehejahren, dann aber auch die kleinen Aufmerksamkeiten. Blumen beispielsweise. 73 Prozent der Blumenkäufer am Valentinstag sind Statistiken zufolge Männer. Die meisten Geschenke indes (ca. 85 Prozent) werden hingegen von Frauen gekauft.

Viel gemeinsame Zeit bewahrt die Liebe

Thomas Wirth hat seine Freundin bei der Arbeit kennengelernt. Für sie beide ist es vor allem die gemeinsam verbrachte Zeit, die sie zusammenschweißt. „Wir fahren über’s Wochenende öfter einfach mal weg“, schreibt Thomas auf Facebook.

Thomas Wirth und seine Freundin sind nahezu unzertrennlich. Für sie macht viel gemeinsam verbrachte Zeit die Beziehung haltbar. Quelle: Thomas Wirth

Viele gemeinsame Erinnerungen

Vanessa Krone hat ihren Liebsten vor sechs Jahren kennengelernt, seit vier Jahren sind sie ein Paar. Sie schätzt vor allem, dass er sie zum Lachen bringt, auch wenn ihr gerade nicht danach ist. „Wir haben viele schöne Momente erlebt und teilen viele gemeinsame Erinnerungen“, schreibt sie. Er sei ihre „bessere Hälfte“, ein Leben ohne ihn könne sie sich nicht mehr vorstellen.

An ihrem Freund schätzt Vanessa, dass er sie auch in den Momenten zum Lachen bringt, in denen ihr eigentlich nicht danach ist. Quelle: Vanessa Krone

Das ist der Valentinstag

Wie so oft, liegen die Ursprünge des Valentinstags in der Kirchengeschichte. Erinnert wird am 14. Februar nämlich an den heiligen Valentinus, einen römischen Priester. Mit dem Thema Liebe wurde der Valentinstag erstmals im 14. Jahrhundert in Verbindung gebracht. Als maßgeblich hierfür gilt der englische Dichter Geoffrey Chaucer und dessen Gedicht „Parlament der Vögel“ aus dem Jahre 1382.

Von RND/pat