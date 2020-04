Allzeitrekorde: Eigenheime und Wohnungen in Leipzig kosten immer mehr

Leipzig

Wer sich vor zehn Jahren eine frisch sanierte Eigentumswohnung in Leipzig gekauft hat, kann sich heute glücklich preisen. Denn von 2010 bis 2019 stiegen die Durchschnittspreise um 109 Prozent, haben sich also mehr als verdoppelt.

Sanierter Altbau teurer als Neubau

Im vergangenen Jahr kostete der Quadratmeter sanierter Altbau (ohne Autostellplatz) im Erstverkauf bereits 4496 Euro, geht aus dem neuen Grundstücksmarktbericht des Leipziger Gutachterausschusses hervor. Allein 2019 legten die Preise in diesem Segment damit um satte elf Prozent gegenüber 2018 zu. Mit Autostellplatz lag der Mittelwert sogar bei 4578 Euro. Damit sind frisch sanierte Eigentumswohnungen in Altbauten inzwischen teurer als in Neubauten. Bei letzteren wuchsen die Preise seit 2010 „nur“ um 81 Prozent auf 4288 Euro im vergangenen Jahr (mit Autostellplatz).

Seit 2010 sind die Preise für neugebaute Eigentumswohnungen in Leipzig um 81 Prozent gestiegen (blaue Linie oben). Bei späteren Weiterverkäufen ging es „nur“ um 64 Prozent auf im letzten Jahr 1907 Euro pro Quadratmeter (mit Stellplatzanteil) in die Höhe (rote Linie unten). Quelle: Gutachterausschuss

Leipzigs Immobilienmarkt hat seinen Höhenflug auch 2019 fortgesetzt und mit 3,4 Milliarden Euro Umsatz einen neuen Allzeitrekord aufgestellt. Dieser lag um eine halbe Milliarde Euro höher als in den Vorjahren. 2010 betrug der Umsatz noch nicht mal eine Milliarde Euro.

Eine Milliarde für Eigentumswohnungen

Neben den explodierenden Preisen bei Baugrundstücken und Häusern aller Art haben daran die Eigentumswohnungen mit mehr als einer Milliarde Euro Umsatz im vergangenen Jahr einen großen Anteil. 70 Prozent dieser Summe entfielen auf Wiederverkäufe von Objekten in sanierten Altbauten – meist aus der Gründer- oder der Zwischenkriegszeit bis in die 1930er-Jahre. Mehr als ein Drittel der Kauffälle in diesem – eher preisgünstigen – Segment werden von Leipzigern getätigt. Bei den Neubauten gehen nur 25 Prozent an Einheimische. In den anderen Segmenten spielen sie nach wie vor fast keine Rolle.

Die Preise der Wiederverkäufe von sanierten Altbauwohnungen kletterten im vergangenen Jahr um zwölf Prozent auf 1821 Euro pro Quadratmeter (ohne Stellplatzanteil). 2010 lagen sie noch bei 1009 Euro. Zuwachs seitdem: 80 Prozent.

70 Prozent des Geldumsatzes bei Eigentumswohnungen in Leipzig werden im Bereich des Wiederverkaufs von Objekten in sanierten Häusern erzielt (rote Linien unten). 2019 wechselten allein in diesem Segment annähernd 4000 Wohnungen den Besitzer. Quelle: Gutachterausschuss

Nicht ganz so gefragt waren offenbar Eigentumswohnungen in Häusern, die nach 1990 errichtet wurden. Dort betrug der Anstieg seit 2010 „nur“ 64 Prozent auf im letzten Jahr 1907 Euro (mit Stellplatzanteil).

Letztes Jahr 5325 Wohnungen verkauft

Natürlich geben die Mittelwerte nur Tendenzen an. Dies erfolgt beim Gutachterausschuss aber besonders zuverlässig, weil diesem unabhängigen Gremium alle vollzogenen Kaufverträge gemeldet werden müssen. Für Eigentumswohnungen waren das 2019 in Leipzig mehr denn je – nämlich 5325 und damit fast doppelt so viele wie noch 2010.

Die Preisspannen lagen beispielsweise zwischen rund 2700 und 6200 Euro pro Quadratmeter im frisch sanierten Altbau sowie 420 bis 4700 Euro im Wiederverkauf (ohne Stellplatzanteil). Tendenziell etwas mehr pro Quadratmeter wurde für kleinere Einheiten (45 bis 75 Quadratmeter) oder für Maisonette-Wohnungen gezahlt. Zu den teuersten Lagen gehörten wie schon seit Langem Gohlis, der Stadtbezirk Mitte und die drei südlichen Stadtbezirke.

Der Geldumsatz mit Eigentumswohnungen (in dieser Grafik Sondereigentum genannt) überstieg im vergangenen Jahr in Leipzig erstmals die Schwelle von einer Milliarde Euro. Quelle: Gutachterausschuss

535 Ein- und Zweifamilienhäuser wechselten 2019 in Leipzig den Besitzer – genau so viele wie im Vorjahr. Der Umsatz stieg dabei jedoch um elf Prozent auf 162 Millionen Euro. Ein zwischen 1991 und 2009 erbautes Einfamilienhaus kostete im Schnitt 420 000 Euro (3000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche), Reihenmittelhäuser 280 0000 Euro und Reihenendhäuser 295 000 Euro.

Nur 107 Parzellen für Häuslebauer

Freie Parzellen zum Bau von Ein- oder Zweifamilienhäusern verteuerten sich im vergangenen Jahr von 143 000 auf 161 000 Euro. Zugleich nahm die mittlere Grundstücksfläche von 731 auf 658 Quadratmeter ab. Zum Vergleich: Im Jahr 2010 waren für im Schnitt 599 Quadratmeter nur 57 000 Euro zu zahlen. Infolge der Preissteigerungen und des geringen Angebots wurden 2019 lediglich 107 Grundstücke von potenziellen Bauherren erworben – immerhin 14 mehr als im Vorjahr, aber nur etwa ein Drittel der früher (bis 2015) üblichen Menge. Am teuersten waren die Parzellen nun in West mit 331 Euro pro Quadratmeter, am billigsten in Nordwest mit 212 Euro.

Baugrundstücke für Einfamilienhäuser kosteten im vergangenen Jahr in Leipzig im Durchschnitt 161 000 Euro (rote Linie). Dabei wurden die Grundstücke zuletzt wieder kleiner (blaue Linie). Wegen des geringen Angebots und stetig steigender Preise wurden 2019 lediglich 107 Kaufverträge für solche Parzellen im Stadtgebiet abgeschlossen. Quelle: Gutachterausschuss

Mehr Informationen zum Grundstücksmarktbericht und dem Leipziger Immobilienmarkt unter: www.gutachterausschuss.leipzig.de

www.bodenrichtwert.leipzig.de

Von Jens Rometsch