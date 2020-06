Ute Endesfelder hat in der Sondertruppe Währungsunion in Leipzig dafür gesorgt, dass die Menschen am 1. Juli 1990 ihre Ostmark tauschen konnten. 30 Jahre später erzählt die 57-Jährige von Straßen voller Geldtransporter, von der Geduld der Bürger – und der spannenden Zeit vor dem eigentlichen Stichtag.