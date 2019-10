Alt-Rektor Weiss: Es empört mich bis heute

Leipzig

Am 23. Oktober startet das alljährliche Studium universale der Leipziger Universität mit einer Veranstaltung zum Thema „Die Entwicklung der Universität Leipzig nach der Friedlichen Revolution“. Mit im Podium sitzt Alt-Rektor Cornelius Weiss (86). Im Interview erinnert er sich an seine Amtszeit in den Jahren 1991 bis 1997 und zieht rückblickend alles andere als nur eine jubelnde Bilanz.

Wie war Ihnen zu Mute, als Sie auf einmal Rektor jener Universität wurden, an der Sie seit 1955 studiert hatten und als Chemiker in Lehre und Forschung jahrelang tätig sein konnten?

Ein völlig neuer Lebensabschnitt begann. Ich hatte das Glück, dass mich die Prorektoren Günther Wartenberg, Adolf Kühnel, Gerald Leutert und der Kanzler Peter Gutjahr-Löser bestens unterstützten. Beim Rückblick erinnere ich mich zunächst an die unglaubliche Aufbruchstimmung, die damals herrschte. Ich war noch im September 1989 als einer der von ganz wenigen Parteilosen in einer aus heutiger Sicht gespenstigen Veranstaltung im Haus der Ministerien in Berlin zum außerplanmäßigen Professor für Theoretische Chemie ernannt worden. Zu meiner großen Überraschung wurde ich im Februar 1991 vom Konzil der Universität in der ersten wirklich demokratischen Wahl seit 60 Jahren zum Rektor bestimmt.

Neu im Amt, neue Zeit. Wer half?

Wichtigster Ansprechpartner war die bundesdeutsche Hochschulrektorenkonferenz. Auch gab es viele persönliche Kontakte zu Kollegen im Westen, die halfen, die neuen Strukturen aufzubauen. Man bestärkte uns zunächst in der Absicht, das westdeutsche Hochschulsystem nicht eins zu eins übernehmen zu wollen. Freilich blieb dieser Wunsch schnell Vater des Gedanken, wurden wir doch mehr und mehr angehalten, uns den keinesfalls optimalen West-Strukturen anzupassen. Jedes Hinterfragen der quasi verordneten konservativen Modernisierung galt bald als weltfremd oder gar als ungehörig.

„Wissenschaftswüste Ostdeutschland “: Pauschalurteil war diskriminierend

Womit können Sie Ihre Meinung unterstreichen?

Es wurde nur unzureichend geprüft, welche gewachsenen ostdeutschen Wissenschaftstraditionen und -strukturen erhaltenswert gewesen wären. Fehldiagnosen wie die von der „Wissenschaftswüste Ostdeutschland“ wurden prominent. Sie bezogen sich ursprünglich nur auf die Geisteswissenschaften, wurden aber, vor allem in der medialen Öffentlichkeit, bald auf die gesamte DDR-Wissenschaft bezogen. Dabei war ein solches Pauschalurteil sogar in Bezug auf die Geisteswissenschaften unfair, ja diskriminierend. So hatten sich die Sprachwissenschaften oder auch die Altertumswissenschaften in der DDR ein international hohes Niveau bewahrt. Mit einem Wort: Es gab leider viele Missverständnisse.

Zum Beispiel?

Dass die DDR-Universitäten reine Lehranstalten und Kaderschmieden gewesen seien, an denen nicht geforscht wurde. Tatsächlich hätte man aber leicht erkennen können, dass trotz vieler Handicaps, etwa der unqualifizierten Einflussnahme der SED, einer oft nur mangelhaften Literatur- und Geräteversorgung oder der Reise- und Kontaktverbote in das westliche Ausland, an den Hochschulen und Akademieinstituten international respektierte Forschung betrieben werden konnte.

Universität Leipzig muss sich von Tausenden Mitarbeitern trennen

Die Ost-Forschung wurde mit vielen ihrer Protagonisten abgewickelt?

Ich rede nicht von jenen, die nach Einzelfallprüfung aus politisch-moralischen Gründen nicht tragbar waren. Allein in Sachsen wurde darüber hinaus der Hälfte von 24 000 an den Hochschulen Beschäftigten gekündigt, weil ganz einfach kein Geld da war. Die Leipziger Universität musste sich von fast 7000 Mitarbeitern trennen. Das bedeutete vielfach einen Bruch im Berufs- und damit auch im persönlichen Leben von unbescholtenen Menschen, die sich nicht selten Jahrzehnte lang unter schwierigen Bedingungen um Lehre und Forschung verdient gemacht hatten, die kurze Zeit zuvor noch hoffnungsfroh um den Leipziger Ring gezogen waren und auf einmal keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt hatten. Ganz abgesehen von einem bedauerlichen Verlust an Wissen und Können.

„Es empört mich bis heute“

Eine bittere Bilanz!

Kann man so sehen, ich empfand das wirklich als undankbar und im höchsten Maße unredlich. Und es empört mich bis heute, dass Deutschland nach der Sternstunde seiner friedlichen Wiedervereinigung so schäbig mit seinen neuen Bürgern umging. Ich empfinde auch persönlich ein Schuldgefühl. Wenn wir heute die Anpassung des DDR-Wissenschaftssystems an bundesdeutsche Strukturen als Erfolgsgeschichte feiern, sollten wir also auch daran denken, dass man mit ein wenig mehr Einfühlungsvermögen, Fantasie und Mut so manches hätte humaner und somit besser machen können.

Wo sehen Sie die Leipziger Universität aktuell?

Trotz mancher Kritik steht sie, so meine ich, gut da, die Studierenden drängen sich, es gibt viele Gastwissenschaftler, sie hat einen guten Ruf. Ruhm und Ansehen sind aber das eine, eine ordentliche Grundausstattung das andere. Dafür war schon ich als Rektor angetreten.

In diesem Amt gingen Sie jüngst sogar in die schöngeistige Literatur ein …

In Christoph Heins jüngstem Roman „Verwirrnis“ gibt es einen Rektor der Leipziger Universität namens Carsten Cornelius. Er ist von Hause aus Mathematiker. Die Person ist literarisch verfremdet, meine Zeitzeugenschaft freut mich aber. Hein hat sehr gut recherchiert.

Studium universale zum Thema „Die Entwicklung der Universität Leipzig nach der Friedlichen Revolution“, 23. Oktober, 19 Uhr, Hörsaal 3 im neuen Campus. – Buchtipp: Cornelius Weiss, Risse in der Zeit – Ein Leben zwischen Ost und West, Rowohlt Verlag.

