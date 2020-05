Alte Mockauer Post in Leipzig erstrahlt wie neu

Leipzig

Wer dieser Tage an der einstigen Mockauer Post vorbeikommt, traut seinen Augen kaum: Das mehr als zwei Jahrzehnte lang dem Verfall preisgegebene architektonische Wahrzeichen des Stadtteiles im Leipziger Nordosten ist nicht wiederzuerkennen. Es strahlt in jenem Glanz, den der Architekt und Baumeister Alfred Spaete vor 104 Jahren erschuf – zur Freude vieler Mockauer, darunter LVZ-Leser Gerhard Wrzesniokowski aus der Döringstraße, der sich hellauf begeistert über das neue Schmuckstück in seinem Wohngebiet zeigte.

Investoren aus Hessen

Die Wiedergeburt des prachtvollen Gebäudeensembles mit seinen liebevoll restaurierten Erkern und filigranen Giebeln hat Leipzig einer Unternehmerfamilie aus dem hessischen Hochtaunuskreis zu verdanken. „Wir haben im Herbst 2018 nach dem Kauf des ruinösen Bauwerkes versprochen, dass sich im Sommer 2020 das kulturgeschichtliche Kleinod in alter Schönheit präsentiert“, sagt Tim Peiter, Geschäftsführer der Saba Bau GmbH aus Glashütten-Oberems im Rhein-Main-Gebiet. „Und wir haben Wort gehalten.“

Spezialist aus Stötteritz

Die Peiters – Vater Peter hatte den Deal einst eingefädelt – beauftragten die Stötteritzer Firma Baukoordinierung Manfred Riedel mit der Rettung des Mockauer Wahrzeichens. Der Fachbetrieb von Riedel gilt als Spezialist für die Sanierung denkmalgeschützter Altbauten. Und die Experten aus der Glafeystraße wurden ihrem Ruf gerecht. Sie besorgten sich aus Archiven die alten Baupläne, restaurierten originalgetreu die Fassade, das Dach und die gesamte Bausubstanz. „Und das alles unter strengen Denkmalschutzauflagen“, betont Bauleiter Riedel. Claudia Wohlfeld-Eckart aus dem Amt für Bauordnung und Denkmalpflege habe ihm mit Rat und Tat zur Seite gestanden. So sei es auch gelungen, anhand der aufgefundenen Unterlagen die exakte Farbabstimmung für die mit rotem Porphyrtuff versehene Fassade hinzubekommen.

Der lange Weg aus dem Dornröschenschlaf Als die Parthengemeinde Mockau 1915 zur Stadt Leipzig stieß, legten Architekt Alfred Spaete und Baumeister Otto Hauschild den Grundstein für die Mockauer Post, die am 15. August 1916 als kaiserliches Postamt eröffnet wurde. Der im Neorenaissancestil nach Spaetes Plänen errichtete Bau sorgte schon damals für Schlagzeilen. Schließlich überstand das architektonische Schmuckstück unbeschadet zwei Weltkriege und diente bis 1993 als größte und wichtigste Postfiliale im Leipziger Nordosten. 1993 machte die Post das Haus dicht und ließ hier lediglich noch Briefe sortieren. Ein Jahr später stellte die Stadtverwaltung das Gebäude-Ensemble unter Denkmalschutz. Seit 2000 stand das Haus leer und war dem Verfall preisgegeben. Eine auf Mallorca lebende Erbengemeinschaft hatte nach der Wende Rückübertragungsansprüche auf die Immobilie geltend gemacht – und gewonnen. Die Erben wollten die Mockauer Post danach zu Geld machen und boten das Gebäude 2005 bei einer Auktion in Berlin zum Verkauf an. Das Schnäppchen machte Bianca Haubold aus dem bayerischen Erding, die in Leipzig zum Vorstand der Immobiliengesellschaft Blaufalk AG gehörte. 2007 legte sie ein Sanierungskonzept vor. Demzufolge sollte der Komplex zu einem Betreuten Wohnen mit 31 Einheiten werden. Aber nichts passierte. Ein leeres Versprechen löste das andere ab. Von der LVZ-Lokalredaktion zur Rede gestellt, versprach Bianca Haubold, im Frühjahr 2008 würden endlich die Handwerker anrücken. Wieder nur heiße Luft. Als es 2012 angeblich wirklich losgehen sollte, schob Bianca Haubold der Denkmalschutzbehörde den Schwarzen Peter zu. Das Amt hatte den Bauantrag abgelehnt, weil mit dem geplanten Balkonanbau prägende Merkmale des Gebäudes nachhaltig verändert würden. Tatsächlich stand im Bauantrag vom August 2011, dass lediglich auf der Rückseite des Gebäudes in den oberen Etagen Balkone vorgesehen sind. Vom Landesamt für Denkmalpflege wurde bestätigt, dass die Planungsunterlagen genehmigungsfähig gewesen seien. Bianca Haubold zog sogar vor Gericht. Dann kam im August 2014 doch noch die Baugenehmigung. Und wieder geschah nichts. Inzwischen nagte der Zahn der Zeit unaufhörlich an der Bausubstanz. Die Stadtverwaltung sah tatenlos zu. „Wir können die Eigentümer schon aus rechtlichen Gründen nicht zwingen, mit erheblichem finanziellen Aufwand die Sanierung zu beginnen“, hieß es aus dem Rathaus. Dann die Bescherung Ende 2015: Bianca Haubold warf das Handtuch und stellte die Mockauer Post zum Verkauf. Ein Investor aus München wäre plötzlich verstorben. Stattdessen machte das Gerücht von der Blaufalk-Insolvenz die Runde. Zum Glück kamen mit den nächsten Eigentümern, Peter und Tim Peiters aus dem Hessischen, Investoren nach Leipzig, die Wort hielten – und die die Mockauer Post aus dem Dornröschenschlaf holten.. G.

Probleme bereiteten die vermeintlich sicheren Dingen. „So ist es uns erst in buchstäblich letzter Sekunde gelungen, die Fernwärmeversorgung von der Essener Straße aus zu installieren“, schildert Riedel. Und dann sei plötzlich der Naturschutzbund aufgetaucht, der auf der Hofseite der Mockauer Post Mauersegler entdeckt haben wollte. „Dadurch waren wir gezwungen, zuletzt noch 44 Vogelkästen anzubringen“, erregt sich Riedel.

Moderne Zwei- und Drei-Raum-Wohnungen

Rund 3,5 Millionen Euro hat der Investor aus dem Hochtaunuskreis in die Sanierung des Spaete-Baus gesteckt. In drei Obergeschossen und im Dachgeschoss entstanden elf moderne Zwei- beziehungsweise Drei-Raum-Wohnungen. Die Domizile zwischen 73 und 93 Quadratmetern erfüllen alle Ansprüche. „Am 1. Juni rücken die Möbelwagen an. Dann ziehen die ersten Wohnungseigentümer in ihr neues Heim“, kündigt Tim Peiter an.

Apotheke im Erdgeschoss

Tatsächlich fuhren die ersten Transporter bereits vor. Die traditionsreiche Apotheke „Mockauer Post“ zieht von der Essener Straße 102 in jenes Gebäude, nach dem sie benannt ist. Schon seit einigen Tagen richten sich die Pharmazeuten im Erdgeschoss der Post ein. „Ab 2. Juni werden wir dort unsere Kunden empfangen“, sagt Birgit Hartmann, die Chefin und Eigentümerin der Apotheke. Künftig stehen ihr 240 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. In der Essener Straße waren es gerade einmal 140. Nicht nur für ihre zehn Mitarbeiter werden sich die Arbeitsbedingungen erheblich verbessern, vor allem den Kunden und Patienten soll der Umzug spürbare Vorteile bringen. „So bieten wir in einem großen Raum ein Beratungszentrum an, wo in vertraulicher Atmosphäre Fragen der Kunden beantwortet werden sowie über Medikamente und die Vielfalt unserer Angebote informiert wird“, verspricht Apothekerin Hartmann.

Und auch das ist neu: Im Verkaufsraum wird nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch, Russisch und Vietnamesisch gesprochen.

Von Günther Gießler