Leipzig

Die historischen Landmaschinen tuckern schon seit mehreren Tagen durch Leipzig. Oftmals zogen die Lanz Bulldogs aus dem gesamten Bundesgebiet auch einen Wohnwagen hinter sich her. An diesem Wochenende treffen sich die Freunde alter Traktoren auf dem Agra-Gelände. Im Mittelpunkt des alle zwei Jahre vom Verein Lanzfreunde Sachsen ausgerichteten Festes stehen selbstverständlich die Maschinen. An beiden Tagen werden Landtechnik und ausgesuchte Fahrzeuge vorgeführt.

Eine Besonderheit haben sich die Gastgeber auch ausgedacht: In einer Sonderausstellung zeigen sie Traktoren mit Eisen- oder Vollgummirädern bis Baujahr 1970. Am Sonntag ist von 9 Uhr an geöffnet, der Eintritt kostet sechs Euro, Kinder bis 1,10 Meter Körpergröße dürfen kostenlos hinein.

