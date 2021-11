Leipzig

Der Alte Johannisfriedhof im Zentrum-Südost bleibt vorerst gesperrt: Wie die Stadt am Montag bekannt gab, haben Besucherinnen und Besucher „aus Sicherheitsgründen“ vorübergehend keinen Zutritt zum Gelände. Als Grund gibt die Stadt Schäden am Baumbestand an, die durch die Sturmtiefs Ignatz und Hendrik im Oktober entstanden sind. Demnach versperren Äste die Wege oder hängen noch immer in den Baumkronen. „Diese Gefahren müssen zunächst durch umfangreiche Baumpflegemaßnahmen beseitigt werden“, teilte das Rathaus nun mit.

Der Alte Johannisfriedhof wird seit Beginn des 20. Jahrhunderts nur noch als museale Parkanlage genutzt. Er zeichnet sich durch großzügige Rasenflächen und Baumbestände aus. Zudem sind historische Grabsteine zu betrachten. Wann die Sperrung aufgehoben wird, ist noch nicht bekannt.

Von LVZ